ABD Başkanı Donald Trump’ın tüm ithalatlara yüzde 10’luk yeni gümrük vergisi getirme kararı Meta ve Amazon başta olmak üzere pek çok teknoloji şirketini etkiledi.

Özellikle Çin’den gelen ürünler için uygulanan yüzde 54’lük ek vergi, teknoloji hisselerinde sert düşüşlere neden oldu. Analistler, bu durumun dijital reklamcılık, perakende medya ve tedarik zincirleri üzerinde büyük çaplı etkiler yaratabileceği konusunda uyarıyor.

Meta ve Amazon için Çin Kaynaklı Reklam Geliri Riski

ABD’ye gelen tüm ithalatı kapsayan geniş kapsamlı vergiler, özellikle Çinli satıcılar ve markalardan gelen reklam gelirine bağımlı olan Meta ve Amazon gibi şirketler için ciddi bir tehdit oluşturuyor.

Reklamcılık analisti Brian Wieser, Meta’nın yıllık yaklaşık 10 milyar dolar gelirinin uluslararası reklamverenlerden, büyük ölçüde de Çin’den geldiğini belirtiyor.

Öte yandan Amazon da risk altında çünkü pazar yerindeki en çok satan satıcıların neredeyse yarısı Çinli. Bu satıcıların büyük çoğunluğu, ürünlerini Amerikalı tüketicilere tanıtmak için Amazon’un reklam platformunu kullanıyor. Ancak yeni vergiler, ekosistemi ciddi şekilde sarsabilir.

Advertiser Perceptions adlı şirketin piyasa istihbaratı direktörü Eric Haggstrom, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Şu anda en büyük kaybı yaşayacak olanlar, Çin merkezli reklamcılığa dayalı iş modellerine sahip şirketler: sosyal medya ve perakende medya.”

Haggstrom ayrıca, giyim ve ev eşyaları gibi Çinli satıcıların güçlü olduğu sektörlerin en hızlı etkiyi alabileceğini söylüyor.

Dijital Reklamcılık Ekosistemi Sarsılıyor

Reklam analistlerine göre, artan fiyatlar nedeniyle Meta ve Amazon’daki reklam harcamalarında azalma yaşanabilir. Çünkü tüketici ürünlerinin çoğu Çin ve Vietnam’da üretiliyor ve ithalat maliyetlerindeki artış, reklam bütçelerinde kesintilere yol açabilir.

Buna karşılık, Pinterest, Reddit ve Snap gibi platformların Meta ve Google kadar büyük olmaması nedeniyle daha fazla risk altında olduğu belirtiliyor. NewStreet Research analistlerine göre, özellikle Reddit’in niş toplulukları reklamverenler için ulaşılması zor bir alan olduğu için, markalar bütçelerini buradan kısmayı tercih edebilir.

Medya Devleri de Belirsizlik İçinde

Teknoloji dışındaki büyük medya ve eğlence şirketleri de gelişmelere karşı temkinli. Disney, Warner Bros. Discovery (WBD) ve Netflix, gümrük vergisi haberinin ardından hisse senetlerinde dalgalanmalar yaşadı.

Morningstar analistleri, bu yeni ticaret savaşının ABD ekonomisinde zayıflamaya yol açabileceği ve tüketici harcamalarını azaltarak hem doğrudan tüketici satışlarına hem de reklam gelirlerine bağımlı şirketleri olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulunuyor.