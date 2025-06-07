ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell’ı hedef alarak faizlerin acilen düşürülmesi çağrısını yineledi. Trump’ın bu açıklaması sonrasında Bitcoin (BTC) 105.000 doların üzerine yükseldi.

Trump, Powell’a yaptığı çağrıda Fed’in faiz indiriminde çok geç kalmasının felaketle sonuçlanacağını söyledi. Trump, Avrupa’nın 2025 yılında toplamda 10 faiz indirimine gitmesine atıfta bulunan Trump, ABD’nin hala faiz indirimine gitmemiş olmasını eleştirdi.

“Avrupa 10 kez faiz indirdi, biz hâlâ yerimizde sayıyoruz. Buna rağmen işler iyi gidiyor ama Powell yüzünden daha iyi olamıyor. Tam 1 puanlık indirim yapın, bu ekonomi için roket yakıtı olur!”

Ancak piyasalarda bu çağrı pek karşılık bulmadı. CME Group’un FedWatch aracı, Eylül ayı öncesi faiz indirimi olasılığını oldukça düşük gösteriyor.

Faiz İndirimi Umutları Zayıfladı

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan son tarım dışı istihdam verilerine göre, Mayıs ayında 139.000 yeni istihdam yaratıldı ve işsizlik oranı %4,2 seviyesinde sabit kaldı. Bu veriler, Fed’in mevcut politika çizgisini destekliyor ve yakın vadede faiz indirimi ihtimalini azaltıyor.

Öte yandan Trump ve Elon Musk arasındaki sert söz düellosunun yarattığı kısa süreli düşüşün ardından Bitcoin yeniden ivme kazandı. 6 Haziran Wall Street açılışında BTC fiyatı günlük bazda %2,5 artışla 104.948 doları gördü. Bu toparlanmada, Trump’ın “faiz indirimi” çıkışı etkili oldu.

Likidite Tuzağı Uyarısı: 100 Bin Doların Altı Tehlikede

Popüler kripto analisti TheKingfisher, Bitcoin için bir “likidite tuzağı” oluşabileceği uyarısında bulundu.

99.000 ila 102.000 dolar arasında büyük miktarda long (yükseliş yönlü) pozisyonun tasfiye riski taşıdığı belirtiliyor. Buna karşın, 104.500 dolar üzerinde kısa pozisyonların sayısı oldukça az. “Sıradan yatırımcılar bu bölgeyi destek olarak görüyor. Ama biz burada açık bir tasfiye tuzağı görüyoruz.” diyen analist, aşağı yönlü ani bir hareketin tetiklenebileceğini söylüyor.