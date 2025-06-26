Trump Media, Truth Social platformu üzerinden Bitcoin ve Ethereum ETF’sini New York Borsası’nın dijital kolu NYSE Arca’da listelemek için resmi başvurusunu gerçekleştirdi.

Trump Media and Technology Group, 24 Haziran’da ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) gönderdiği 19b-4 formuyla Bitcoin ve Ethereum’dan oluşan yeni bir borsa yatırım fonunu (ETF) NYSE Arca’da işlem görmek üzere sunmuş oldu.

“B.T.” koduyla işlem görecek olan fon, varlıklarının yüzde 75’ini Bitcoin, yüzde 25’ini Ethereum olarak tutacak. Emtia bazlı yatırım fonu olarak yapılandırılan üründe, Yorkville America Digital sponsor olarak görev alırken, Crypto.com’a bağlı Foris DAX Trust Company hem Bitcoin hem de Ethereum saklama hizmetini sağlayacak.

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Kriptoya Tek Kodla Erişim

Tek işlem koduyla piyasa değeri en yüksek iki kripto varlığa erişim sunmayı hedefleyen fon, onaylanırsa hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılara geleneksel aracı kurumlar üzerinden spot Bitcoin ve Ethereum alım satımı yapma imkânı verecek.

Söz konusu başvuru, Trump Media’nın 16 Haziran’da SEC’e sunduğu halka arz sürecine yönelik S-1 formunun ardından geldi. S-1 formu, fon yapısına dair detayları içerirken, 19b-4 formu ETF’nin borsada listelenebilmesi için gerekli prosedürü başlatıyor.

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Başvuruda ayrıca, fonun pasif yatırım stratejisi izleyeceği, net varlık değerinin CME CF endekslerine göre hesaplanacağı ve varlıkların soğuk cüzdanlarda tutulacağı bilgileri de yer aldı. Crypto.com aynı zamanda stake ve likidite işlemlerini de yönetecek.

SEC’in bu başvuruya ilişkin nihai kararını vermesi için en fazla 240 günü bulunuyor. Ancak genellikle ilk değerlendirmeler 45 gün içinde yapılıyor.

İkinci ETF Girişimi

Trump Media, bu başvuruyla birlikte ikinci kez ETF piyasasına adım atmış oldu. Daha önce 3 Haziran’da yalnızca Bitcoin odaklı başka bir ETF için başvuru yapılmıştı. O fon da yine Yorkville sponsorluğu ve Foris DAX saklama hizmetiyle planlanmıştı. SEC’in o başvuruya ilişkin kararını en geç 29 Ocak 2026’ya kadar vermesi bekleniyor.