ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta başlattığı küresel gümrük tarifelerine ilişkin geri adım attı. Çarşamba günü yaptığı açıklamada 75’ten fazla ülkenin ABD ile ticaret görüşmeleri başlatmak üzere temasa geçtiğini ve bu ülkelere uygulanan tarifelerin yüzde 10’a düşürüldüğünü duyurdu.

Açıklamanın ardından Bitcoin dakikalar içinde 77 bin dolardan 81 bin 900 dolara kadar yükseldi. ABD borsalarında da sert bir toparlanma yaşandı.

Çin’e Sert Mesaj Tarife Yüzde 125’e Çıktı

Trump sosyal medya platformu Truth Social’da yaptığı paylaşımda Çin’in küresel piyasalara saygı göstermediğini öne sürdü. Bu nedenle Çin’den ithal edilen ürünlere uygulanan gümrük vergilerinin yüzde 125’e yükseltildiğini açıkladı.

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick de paylaşımın hazırlanmasında Trump ve Hazine Bakanı Scott Bessent ile birlikte çalıştığını söyledi. “Dünya Trump’la birlikte ticaret sistemini düzeltmeye hazır Çin ise tam tersi yönde ilerliyor” ifadelerini kullandı.

Bitcoin’de Sıçrama Short Pozisyonlar Silindi

Trump’ın açıklamaları kripto piyasasında hızlı bir etki yarattı. Bitcoin sadece bir saat içinde yaklaşık 5 bin dolar değer kazandı. Coinglass verilerine göre son bir saatte 169 milyon dolarlık short pozisyon tasfiye oldu.

Analistler ABD’nin daha yumuşak tarifelerle uzlaşmaya açık bir görüntü çizmesini piyasalar açısından olumlu buluyor. Ancak Çin’e karşı giderek sertleşen tutumun jeopolitik riskleri artırabileceği belirtiliyor.

Trump’ın ticaret hamleleri artık sadece geleneksel piyasaları değil kripto paraları da doğrudan etkiliyor. Çin’den gelebilecek yeni adımlar piyasanın yönünü önümüzdeki günlerde belirleyebilir.