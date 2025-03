ABD Başkanı Donald Trump, Blockworks Dijital Varlık Zirvesi’nde online olarak bağlanarak bir konuşma gerçekleştirdi. Kripto para sektörüne tam destek verdiğini belirten Trump, ABD’yi kripto para dünyasının merkezi haline getirmeye kararlı olduğunu vurguladı ve bu alanda net düzenlemeler getireceklerini belirtti.

İşte ABD Başkanı Donald Trump’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

Trump, ABD’yi tartışmasız bir Bitcoin süper gücü haline getirme hedefini yineledi. Trump, bu hedefi gerçekleştirmek için açık ve mantıklı düzenlemeler oluşturulması gerektiğini savundu.

MicroStrategy’nin kurucusu ve Bitcoin savunucusu Michael Saylor, Trump’ın bu açıklamalarını özellikle vurgulayarak ABD’nin kripto sektöründe lider konuma geleceğini belirtti.

"We will make America the undisputed Bitcoin Superpower…" https://t.co/UvFU6iMnm2

— Michael Saylor⚡️ (@saylor) March 21, 2025