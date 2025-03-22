ABD Başkanı Donald Trump, Blockworks Dijital Varlık Zirvesi’nde online olarak bağlanarak bir konuşma gerçekleştirdi. Kripto para sektörüne tam destek verdiğini belirten Trump, ABD’yi kripto para dünyasının merkezi haline getirmeye kararlı olduğunu vurguladı ve bu alanda net düzenlemeler getireceklerini belirtti.

İşte ABD Başkanı Donald Trump’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

ABD’yi Bitcoin Süper Gücü Yapma Hedefi

Trump, ABD’yi tartışmasız bir Bitcoin süper gücü haline getirme hedefini yineledi. Trump, bu hedefi gerçekleştirmek için açık ve mantıklı düzenlemeler oluşturulması gerektiğini savundu.

MicroStrategy’nin kurucusu ve Bitcoin savunucusu Michael Saylor, Trump’ın bu açıklamalarını özellikle vurgulayarak ABD’nin kripto sektöründe lider konuma geleceğini belirtti.

"We will make America the undisputed Bitcoin Superpower…" https://t.co/UvFU6iMnm2 — Michael Saylor⚡️ (@saylor) March 21, 2025

Trump ayrıca Beyaz Saray Kripto Zirvesi’ni düzenleyen ilk yönetim olduklarını hatırlatarak, bu tür adımlarla ABD’yi sektörde lider yapmayı hedeflediklerini söyledi.

ABD, Kripto Rezervlerini Satmayacak

Trump, yönetimi altında ABD’nin elindeki Bitcoin ve dijital varlıkları satmayacağını açıkladı.

Başkan, yürürlüğe koyduğu Stratejik Bitcoin Rezervi (SBR) ve dijital varlık stokları oluşturulmasına dair yürütme emrine atıfta bulunarak, ABD’nin el koyduğu varlıklardan oluşacak bu rezervin uzun vadeli olarak korunacağını belirtti.

Bu hamle, Biden yönetiminin aksine bir tutum sergiliyor. Biden döneminde, hükümet el koyduğu kripto paraları açık artırmalarla satmıştı. Trump’a göre bu erken satışlar ABD’ye 17 milyar dolarlık bir kayba neden oldu.

Kripto Karşıtı Düzenleyici Savaş Sona Eriyor

Trump, kripto para sektörüne yönelik sert düzenleyici baskıların tamamen sona erdiğini duyurdu. Özellikle, finans kuruluşlarının kripto şirketlerine hizmet vermesini engelleyen “Choke Point 2.0” olarak bilinen operasyonu göreve geldiği ilk gün sonlandırdığını açıkladı.

Bu operasyonun yasal sınırları aştığını ve sadece bir düzenleme çerçevesinde değerlendirilemeyeceğini vurgulayan Trump, kripto dostu bir finansal sistem oluşturacaklarını belirtti.

Stabilcoin Düzenlemeleri Gelebilir

Trump ayrıca, dolar destekli stabilcoin’ler için net ve mantıklı kurallar oluşturulması gerektiğini söyledi. Bu kapsamda Kongre’ye stablecoin ve piyasa yapısı düzenlemelerini içeren yasaları geçirme çağrısında bulundu.

Kısa süre önce Bankacılık Komitesi tarafından onaylanan GENIUS Yasası bu konuda önemli bir gelişme olarak görülüyor. Trump, bu tür düzenlemelerin ABD dolarının küresel hakimiyetini sürdürmesine yardımcı olacağını ve yatırımları artıracağını savundu.

Sonuç olarak Trump’ın konuşması, ABD’nin kripto para politikalarında büyük bir dönüşüm yaşandığını gösteriyor. Yönetimi altında ABD, kripto karşıtı politikaları terk ederek yatırımcı dostu bir ekosistem oluşturmayı hedefliyor. Bu adımlar, hem Bitcoin’in ABD’deki konumunu güçlendirebilir hem de kripto sektörüne yönelik kurumsal ilgiyi artırabilir.