Donald Trump, Bitcoin konusunda 180 derece döndü. Trump, Bitcoin’in kabullenilmesi gerektiğini söyledi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, çarpıcı açıklamalarıyla ünlü. Eski başkanın Bitcoin’e dair yeni açıklaması da duyanları şaşırttı.

Fox News’un The Ingraham Angle programına konuk olan Trump, Bitcoin’in artık kontrol edilemeyecek kadar büyük ve önemli hale geldiğini söyledi:

Ben doları severim, ama çok kişi Bitcoin kullanıyor. Dürüst olmak gerekirse, kendi başına yol aldı gitti.

Donald Trump, en büyük kripto paranın düzenlenmesi gerektiğini düşünürken, onunla yaşamaya alışmaya başlamamış gerektiğini de ekliyor:

Belki biraz düzenleme de gerekli, ama çok sayıda kişi Bitcoin’i benimsedi. Ve giderek daha fazla kişinin Bitcoin ile ödeme yapmak istediğini görüyorum, ilginç bir şey bu gördüğümüz. Yani öyle veya böyle Bitcoin ile yaşayabilirim.

Bitcoin’e ‘Dolandırıcılık’ Demişti

Trump, ABD başkanı olduğu dönemde en büyük kripto para hakkında böyle düşünmüyordu.

“Bitcoin bana dolandırıcılık gibi geliyor” diyen Trump, kripto paradan hoşlanmama sebebi olarak ise “dolar ile rekabet etmesini” göstermişti.

Hatta Trump’ın dönemin hazine bakanına “Bitcoin’in peşine düşün,” dediği bile iddia ediliyor.

ABD’li lider ve düzenleyicilerin Bitcoin’i kabul etmesi zaman alabiliyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kendisine yapılan spot Bitcoin borsa yatırım fonu başvurularını yıllarca bekletmişti.

SEC, nihayet ocak ayında 11 adet ETF başvurusunu onayladı ve ülkede ilk kez spot BTC ETF’ler işleme açıldı.