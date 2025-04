Son bir haftada yüzde 70’in üzerinde değer kazanan TRUMP token, yatırımcıların aklına aynı soruyu getirdi: Akşam yemeği daveti sadece fiyatı yükseltip satış yapmak için bir bahane miydi?

Zincir üstü veriler, son günlerde büyük miktarda TRUMP token’ın merkezi borsalara aktarıldığını gösteriyor. Topluluk bu hamleyi kısa sürede fark etti ve çoğu kişi durumu “dump” yani fiyatı yükseltip satış yapma girişimi olarak değerlendirdi.

Ocak ortasında, Donald Trump’ın başkanlık kampanyasıyla eşzamanlı piyasaya sürülen TRUMP token, lansmanından bu yana merkezi yapısı, kilit açılım planı ve sert fiyat dalgalanmaları nedeniyle tartışmaların odağında. Fiyatlardaki düşüş geçen hafta, 22 Mayıs’ta Washington D.C.’deki Trump National Golf Club’ta gerçekleşecek özel bir akşam yemeği haberleriyle durakladı. Bu davetin sadece en büyük 220 token sahibine açık olacağı açıklanınca, yatırımcılar hızlı alımlara yöneldi ve token fiyatı saatler içinde yaklaşık yüzde 100 arttı.

A wallet linked to the $TRUMP team deposited 1,346,000 $TRUMP ($19.58M) into #Binance , #OKX , and #Bybit 9 hours ago. https://t.co/Mkk5VIjIFW pic.twitter.com/G4cuIBrQVq

TRUMP’ı büyük miktarda elinde tutanlar arasında Justin Sun gibi isimler öne çıkarken, bu kişiler için özel VIP karşılama ve Beyaz Saray turu gibi ayrıcalıklar duyuruldu. Ancak, yemeğe dair haberlerin ardından bazı büyük yatırımcıların kâr satışlarına yöneldiği, hatta Hyperliquid platformunda açığa satış yaptığı bildirildi.

Son olarak, Lookonchain’in paylaştığı veriler, TRUMP token ekibinin yüksek fiyat seviyelerini fırsat bilerek büyük miktarda token’ı borsalara göndermeye başladığını ortaya koydu. Bu tür transferler doğrudan satış anlamına gelmese de, zincir üstünde şeffaf bir şekilde izlenebilir oldukları için yatırımcılar doğal olarak bu hamleleri satış olarak yorumluyor.

The #Melania team didn’t just add or remove liquidity to sell $MELANIA, they also employed a DCA strategy for direct sales!

2 days ago, they sold 1.18M $MELANIA for 4,230 $SOL($632K) using the DCA strategy.

Today, they are selling another 2.01M $MELANIA($938K) through the DCA… pic.twitter.com/FQBUghEogv

— Lookonchain (@lookonchain) April 28, 2025