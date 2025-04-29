ABD Başkanı Donald Trump’ın aile şirketi World Liberty Financial, 27 Nisan’da Abu Dabi’de Binance kurucusu Changpeng Zhao (CZ) ile bir araya geldi.

Görüşmeye World Liberty Financial (WLFI) kurucuları Zach Witkoff, Zak Folkman ve Chase Herro katıldı. Bu görüşmede kripto paraların küresel çapta benimsenmesinin arttırılması, sektör için yeni standartlar oluşturulması ve dijital varlıklar alanında inovasyonun teşvik edilmesi gibi konular ele alındı.

World Liberty Financial toplantının ardından X (Twitter) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada “bu sadece bir başlangıç” ifadesine yer verdi. Paylaşımda WLFI ve Binance’in küresel ölçekte ortak bir vizyona sahip olduğu belirtildi. Binance’in kurucusu Changpeng Zhao da X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada görüşmeyi doğruladı ve her iki tarafın da kripto ekosistemini büyütmeye kararlı olduğunu belirtti.

Kripto para topluluğunda bu görüşmenin düzenleyici engellerin aşılması ve ana akım adaptasyonun hızlandırılması açısından kritik rol oynayabileceği konuşuluyor. Changpeng Zhao’nun kripto para sektöründeki etkisi ve WLFI’nin yükselen liderliği, daha kapsayıcı ve güçlü bir ekosistem oluşmasına katkı sağlayabilir.

Binance CEO’su ile Geniş Stratejik Adımlar

Bu görüşme, World Liberty Financial’ın küresel çapta varlığını güçlendirmek amacıyla kapsamlı girişimlerde bulunduğu bir dönemde geldi. Aynı gün World Liberty Financial, Pakistan Kripto Konseyi ile bir Niyet Mektubu imzaladı. Bu anlaşma, Pakistan’da blockchain inovasyonunu, merkeziyetsiz finans (DeFi) uygulamalarını ve stabilcoin kullanımını teşvik etmeyi amaçlıyor.

WLFI heyeti ayrıca Pakistan Başbakanı, Maliye Bakanı ve diğer üst düzey yetkililerle görüşmeler yaparak iş birliğinin çerçevesini belirledi. Bu hamle, WLFI’nin gelişmekte olan piyasalarda blockchain çözümleri ve finansal kapsayıcılık fırsatlarını değerlendirme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

Bunlara ek olarak WLFI, finansal yeteneklerini genişletmek için de önemli adımlar atıyor. Dijital varlık yatırım firması DWF Labs, WLFI’ye 25 milyon dolarlık yatırım yaptı. DWF Labs bu yatırımla World Liberty Financial’ın düzenleyici denetimin yoğun olduğu ABD pazarına stratejik genişlemesini desteklemeyi hedefliyor.

Öte yandan WLFI, BitGo’nun yönetimi altında olacak şekilde değeri dolara sabit bir stabilcoin olan USD1’i piyasaya sürmeyi planladığını açıkladı. WLFI böylelikle kullanıcılara güvenilir bir stabilcoin seçeneği sunarak WLFI’nin ürün yelpazesini güçlendirecek ve sektörde güven ve şeffaflık ilkesini desteklemeyi hedefliyor.

Tüm bu gelişmeler, WLFI’nin küresel çapta kripto adaptasyonunu ve inovasyonu ilerletme konusundaki iddialı hedeflerini gözler önüne seriyor. CZ ile yapılan bu görüşme, WLFI’nin kripto para sektöründe lider bir güç olma yolunda attığı en önemli adımlardan biri olarak görülüyor.