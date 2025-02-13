World Liberty Financial (WLFI), Bitcoin, Ethereum ve diğer önde gelen kripto para projelerini desteklemek amacıyla Macro Strategy rezervini başlattı. Şirket, bu girişimin kripto para piyasasında istikrarı arttıracağını, büyümeyi teşvik edeceğini ve yatırımcıların güvenini güçlendireceğini söyledi.

Trump’ın Aile Şirketinin Yeni Kripto Hamlesi

World Liberty Financial, yeni rezervin piyasa dalgalanmalarına karşı bir güvenlik ağı oluşturacağını ve DeFi ekosisteminde uzun vadeli sürdürülebilirliği sağlamaya yardımcı olacağını açıkladı.

Şirket, rezervin tokenize varlıkları çeşitlendirme yoluyla finansal sistemi daha dirençli hale getirmeyi hedeflediğini vurguladı. Bu rezerv, yenilikçi projelere yatırım yaparak sektörün gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor. World Liberty Financial bu hamlelerinin şeffaflık ve uzun vadeli sürdürülebilirlik konusundaki kararlılıklarını göstereceğini vurguladı.

Geleneksel Finans ile Kriptoyu Birleştiren Ortaklıklar

WLFI, geleneksel finans kurumlarıyla iş birliği yaparak tokenize varlıkların kripto dünyasına entegrasyonunu artırmayı hedefliyor. Bu sayede kurumsal yatırımcıların kamuya açık blockchain projeleriyle daha fazla etkileşim kurabilmesi mümkün kılınacak. Ayrıca WLFI’nin elindeki varlıklar, şeffaflığı artırmak için herkese açık cüzdanlarda tutulacak.

Şirket, topluluğunun bu girişime destek vermesini ve gelecek planları hakkında geri bildirimde bulunmasını istedi. WLFI, Macro Strategy rezervine ilişkin ayrıntılı bir teklifin yakında yönetim forumunda paylaşılacağını duyurdu.

WLFI Kripto Para Yatırımlarından Zarar Etti

Blockchain analitik platformu Lookonchain, WLFI’ın sekiz farklı yatırımından toplamda 21,78 milyon dolarlık zarar ettiğini bildirdi.

WLFI, 3.191 ETH’yi 10 milyon dolar karşılığında satın aldı, ancak piyasa düşüşü nedeniyle bu alım önemli bir kayba neden oldu.

WLFI 3.373 dolar ortalama maliyetle 56.317 ETH satın alındı ve toplamda 189,9 milyon dolar harcandı. Ancak, bu işlem 14 milyon dolar zarara yol açtı.

647 WBTC alımı 68,5 milyon dolara mal oldu ancak WBTC fiyatının düşmesiyle 2 milyon dolarlık kayıp yaşandı.

19.390 AAVE, 6,69 milyon dolara satın alındı ancak fiyatın düşmesi nedeniyle 1,17 milyon dolar zarar edildi.

5,77 milyon ENA token alımı, 1,64 milyon dolarlık kayba neden oldu.

Şirketin TRX, LINK, MOVE ve ONDO yatırımlarında da kayıplar yaşandı.

Trump’ın oğlu Donald Trump Jr., aile şirketleri WLFI’ın kripto para sektöründe devrim yaratacağına inanıyor. Trump Jr. konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada “Biz henüz yolun başındayız” diyerek, WLFI’nin geleneksel finans ve merkeziyetsiz finansı bir araya getirme vizyonuna vurgu yaptı.