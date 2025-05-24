ABD eski Başkanı Donald Trump’ın Avrupa Birliği’nden ithal edilen tüm ürünlere %50 gümrük vergisi uygulanmasını önermesiyle, Bitcoin fiyatı kısa süreliğine 107.300 dolara kadar geriledi.

Küresel kripto piyasası değeri de artan jeopolitik gerginliklerle birlikte %2,8 düşüşle 3,57 trilyon dolara indi. Öte yandan, zincir üstü verilere göre Bitcoin sahiplerinin tamamı hâlâ kârda, bu da piyasanın genelinde güçlü bir iyimserlik olduğu anlamına geliyor.

Gümrük Vergisi Açıklaması Kripto Piyasasında Dalgalanma Yarattı

Haftanın son işlem gününde, Trump’ın yaptığı açıklama sonrası kripto piyasasında kazançlar silindi. Bitcoin, yalnızca birkaç saat önce kurumsal talebin etkisiyle 111.980 dolarla yeni bir zirveye ulaşmıştı. Ancak gümrük vergisi haberinin ardından yatırımcılar hızla temkinli tarafa geçti ve fiyat 107.300 dolara kadar düştü.

Trump, Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, AB ile devam eden ticaret anlaşmazlıklarını gerekçe göstererek yüksek gümrük vergisinin gerekliliğini savundu. Ayrıca, Apple’ın üretimini ABD’ye taşımazsa iPhone’lara ek %25 vergi getireceğini de söyledi. Bu açıklamalar ABD piyasalarının açılış saatlerine denk gelince, Amerikan vadeli endeksleri ve Avrupa borsaları da hızla geriledi.

Kripto para yatırımcıları da aynı şekilde satışa geçti. 24 saat içinde kripto piyasasının toplam değeri %2,8 azalarak 3,46 trilyon dolara geriledi. Bu gelişmeler, Bitcoin’in küresel jeopolitik ve ekonomik değişimlere olan hassasiyetini bir kez daha gösterdi.

Bitcoin 110 Bin Dolar Altına Geriledi

Bitcoin fiyatı kritik 110.000 dolar seviyesinin altına inerek piyasalarda endişeye neden oldu. Daha önce, kurumsal yatırımcıların yoğun ilgisiyle oluşan bu destek seviyesi, şimdi siyasetin ve ekonominin etkisiyle sarsılmış durumda. Haber yayına hazırlanırken Bitcoin 108.883,38 dolardan işlem görüyordu; bu, bir önceki güne göre %1,83 düşüş anlamına geliyor.

Ethereum, Solana ve diğer önde gelen altcoin’lerde de fiyatlar geri çekildi. Özellikle altcoin piyasasında da temkinli bir hava hâkim. Analist Ali Martinez, Bitcoin fiyatının kritik bir yükseliş kanalından aşağı kırıldığını ve yeni destek olarak 109.000 dolar seviyesinin test edilebileceğini belirtti.

Uzmanlar ve Piyasa Oyuncuları Ne Diyor?

MicroStrategy kurucu ortağı Michael Saylor, sosyal medyada paylaştığı kısa mesajda, kriptonun hiçbir gümrük vergisi veya devlet kısıtlamasına tabi olmadığını hatırlattı:

“Bitcoin’e gümrük vergisi yok.”

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ise %50 gibi yüksek bir gümrük vergisinin daha yüksek enflasyon ve düşük ekonomik büyüme anlamına geleceğine dikkat çekti.

Bu ortamda hem yavaşlayan ekonomi hem de artan fiyatlar, merkez bankalarını da zora sokabilir.

Bitcoin Fiyatında Kısa Vadede Neler Bekleniyor?

Bitcoin’in 110.000 dolar üzerinde kalıcı olamaması sonrası yatırımcılar, önümüzdeki günlerde açıklanacak ekonomik verileri ve siyasi gelişmeleri yakından takip ediyor. Birkaç işlem günü içinde bu seviyenin tekrar destek haline gelip gelmeyeceği belli olacak.

Öte yandan, Bitcoin’in toplam piyasa değeri 2,18 trilyon dolara çıkarak Tayvan Doları’nı da geride bıraktı. Bu da kriptonun küresel finansal sistemdeki yerini güçlendirdiğini gösteriyor.

Başka bir raporda ise, uzmanlar, Bitcoin’in yükseldiği dönemlerde dikkatle izlenmesi gereken kripto hisselerine işaret ediyor. MicroStrategy, rezervine 2,1 milyar dolar değerinde Bitcoin eklemeyi planlarken, Coinbase’in S&P 500 endeksine alınması büyük yatırımcılardan gelen ilgiyi artırıyor.

Özetle: Jeopolitik gelişmeler, piyasalarda volatilite yaratırken, Bitcoin fiyatı için 110.000 dolar seviyesi yeniden kritik öneme sahip. Piyasanın yönü, kısa vadede hem siyasi açıklamalara hem de küresel makroekonomik verilere bağlı olacak.