MAGA, suikast sonrasındaki fiyat performansıyla bazı yatırımcıları bir gecede milyoner yaptı.

Özet:

Donald Trump, Pennsylvania’daki konuşması sırasında uğradığı suikasti sağ atlattı. Suikastin ardından kripto paralar yükseldi.

Trump ile ilişkili kripto paralar yatırımcılarına ciddi kârlar sağladı.

Trump Etkisi

ABD’nin Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump’ı hedef alan suikast girişimi, geçtiğimiz birkaç günün ana gündem maddelerinden biri. Milyarder siyasetçi, 13 Temmuz’da Pennsylvania’da yaptığı konuşması sırasında vuruldu. Kulağından vurulan Trump, saldırıyı hafif yaralar ile atlattı ve durumu iyi.

Başarısız suikast girişiminin ardından kripto para piyasası yükselişe geçti. Bitcoin (BTC) fiyatı 58 bin dolar civarından 63 bin dolara çıktı.

Kripto piyasasında hareketlilikte son dönemde kripto dostu açıklamalarda bulunan Trump’ın hayatta kalmasının da payı olabilir. Sektörün önde gelen katılımcılarının büyük kısmı, başkanlık yarışında Trump’ı destekliyor.

Başkan adayı ile ilişkili MAGA (TRUMP), Donald Trump (TRUMP2024) ve DONALD TRUMP (DONALD) gibi memecoin’ler saldırı sonrası yukarı yöneldi ve çift haneli getiriler sağladılar.

Memecoin’leri erken dönemde satın alan deneyimli yatırımcılar ise ralliden epey kârlı çıktılar. Blockchain analiz şirketi Lookonchain’in sağladığı verilere göre bir yatırımcı, geçtiğimiz saatlerde kripto para borsası BTSE’ye yatırdığı memecoin’leri 8 milyon dolara sattı.

Varlıklarını tutan ve 936.279 TRUMP’ı olan bir yatırımcının cüzdan değeri de 7,5 milyon doları buluyor.

Memecoin’ler kısa vadede hızlı yükselişler yaşayarak, ekosisteme doğru zamanda girenleri ödüllendirebiliyorlar. Ancak aynı hız düşüş trendlerinde de geçerli oluyor ve yıkıcı sonuçlara yol açabiliyor.

Memecoin yatırımları hakkında detaylı bilgi almak isteyenler aşağıdaki videomuza göz atabilirler: