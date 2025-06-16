ABD Başkanı Donald Trump ile Elon Musk arasındaki siyasi gerilim, SpaceX’in 22 milyar dolarlık federal sözleşmelerini tehlikeye attı. Beyaz Saray, NASA ve Savunma Bakanlığı’na SpaceX ile yapılan tüm anlaşmaları incelemeleri yönünde talimat verdi. Bu adım, ileride gelebilecek mali yaptırımların veya sözleşme iptallerinin ön hazırlığı olarak görülüyor.

Trump yönetiminin başlattığı “Golden Dome” füze savunma sistemi kapsamında, SpaceX’in oynadığı rol de sorgulanıyor. Pentagon yetkilileri, şirketin bu projedeki ağırlığını azaltmayı gündemine aldı. Böylece SpaceX, hem sivil hem de savunma alanında bazı kilit görevlerden dışlanabilir.

NASA Anlaşmaları ve Gizli İstihbarat Projeleri de İnceleme Altında

İncelemeye alınan sözleşmeler arasında 5 milyar dolarlık Dragon kapsülü anlaşması da var. Bu kapsül, şu anda Amerikan astronotlarını Uluslararası Uzay İstasyonu’na taşıyan tek sistem. Elon Musk, bu anlaşmanın iptali hâlinde operasyonları askıya alabileceğini belirtmişti. Bu durum, NASA’nın mevcut ve gelecekteki tüm görevlerini aksatabilir.

SpaceX, ABD istihbarat teşkilatlarından Ulusal Keşif Ofisi (NRO) ile yaptığı gizli uydu projeleriyle savunma sektöründe büyük bir yer edinmişti. Bu projeler de şu anda federal inceleme sürecine dahil edilmiş durumda.

Musk’ın Sert Açıklamaları

Elon Musk’ın, Trump’ı görevden alma çağrısı yaptığı ve onu bir cinsel suçluyla ilişkilendirdiği bazı paylaşımları gerilimi tırmandırdı. Paylaşımlar silinse de, Beyaz Saray’daki süreç çoktan başlamıştı.

Trump, daha önce Elon Musk’ı “en iyi arkadaşım, First Buddy” olarak tanımlamış, onu Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) başına getirerek kamu harcamalarını denetlemekle görevlendirmişti. Ancak şimdi aynı denetim mekanizması Elon’a karşı işletiliyor.

Şimdi Neler Olacak?

Hükümet avukatları, mevcut sözleşmelerin iptal edilip edilemeyeceğini araştırıyor. Ancak görünen o ki Beyaz Saray, Trump ile Musk arasındaki gerginlik büyürse her senaryoya hazır olmak istiyor.

Project on Government Oversight adlı bağımsız denetim kuruluşunun baş hukuk danışmanı Scott Amey, “İronik olan, Elon’un yıllarca başkalarına uyguladığı siyasi denetimin şimdi kendi şirketlerine yöneltilmesi” ifadelerini kullandı.

Sonuç olarak SpaceX’in federal projelerdeki rolü sadece teknik değil, aynı zamanda stratejik öneme sahip. Bu nedenle, siyasi gerilimlerin kamu yararının önüne geçip geçmeyeceği, önümüzdeki haftalarda netleşecek. Ancak şu kesin: Washington’da işler kişiselleşiyor.