ABD Başkanı Donald Trump, stratejik bir Bitcoin rezervi oluşturmayı planlıyor. Beyaz Saray’ın bu hedef doğrultusunda mümkün olduğunca fazla Bitcoin satın almak istediği belirtiliyor.

Beyaz Saray Dijital Varlıklar Danışmanlar Konseyi Yöneticisi Bo Hines, New York’ta düzenlenen Blockworks Dijital Varlık Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, hükümetin Bitcoin alımlarını bütçe açısından nötr bir şekilde gerçekleştirmeyi amaçladığını söyledi.

ABD’nin Bitcoin Rezervinde Sınır Olmayacak

Trump yönetiminin Bitcoin’i bir emtia olarak gördüğünü belirten Hines, kripto paranın içsel bir değere sahip olduğunu ve benzersiz nitelikleri nedeniyle geleneksel finans sisteminde yer edinmeye devam ettiğini vurguladı.

“Bitcoin bir menkul kıymet değil, bir emtiadır. İçsel bir değeri var ve geleneksel olarak kabul edilen bir varlık. Ayrıca merkezi bir ihraççısı yok” diyen Hines, Bitcoin’in “kusursuz bir yaratım sürecine” sahip olduğuna da dikkat çekti.

Hines’ın açıklamaları, Başkan Trump’ın bu ay başında imzaladığı ve Stratejik Bitcoin Rezervi’nin kurulmasını öngören başkanlık kararnamesinin ardından geldi. Rezerv, başlangıçta hükümetin el koyduğu Bitcoin’lerden oluşacak ve yeni alımlar için ek bütçe ayrılmayacak.

“Başkan, bu rezervin oluşturulması konusunda kararlıydı. Bitcoin’in benzersiz yapısını koruyarak aynı zamanda dijital varlık ekosistemine inovasyon alanında destek vermek istiyoruz” dedi.

Hükümetin nihai olarak ne kadar Bitcoin satın almayı planladığı sorusuna ise Hines, “Bir ülkeye ne kadar altın istiyorsunuz diye sormak gibi… Elimizden geldiğince fazla almak isteriz” yanıtını verdi.

Bütçe Nötr Bitcoin Alım Stratejisi

Ancak yetkililer, hükümetin Bitcoin satın alma sürecinde vergileri artırmadan veya kamu maliyesine ek yük getirmeden hareket edeceğini belirtiyor. Hines, Beyaz Saray’ın bu doğrultuda Hazine Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile koordineli çalıştığını ifade etti.

ABD hükümetinin şu anda elinde yaklaşık 200 bin BTC bulunduğu tahmin ediliyor. Bu varlıkların büyük çoğunluğu, siber suç ve kara para aklama gibi davalar sonucunda mahkemeler tarafından el konulan Bitcoin’lerden oluşuyor.

Bu süreçte Senatör Cynthia Lummis tarafından yeniden gündeme getirilen BITCOIN Yasası’nın, bütçe nötr olup olmayacağı konusunda ise belirsizlik sürüyor. Tasarı, ABD’nin en az 1 milyon BTC satın almasını öngörüyor ve mevcut fiyatlarla yaklaşık 82 milyar dolarlık bir alım anlamına geliyor.