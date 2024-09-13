Kripto projesinin cüzdanı, kredi hesabı sistemi ve stablecoin tabanlı kredi opsiyonları olacak.

Donald Trump, World Liberty Financial’ın açılış tarihini açıkladı. Platform 16 Eylül’de kullnıma açılacak.

Trump, geçtiğimiz aylarda projenin kredi odaklı bir merkeziyetsiz finans (DeFi) platformu olacağını söylemişti.

Projenin Detayları

Donald Trump, X’te paylaştığı bir video ile proje hakkında detayları açıkladı. Proje 16 Eylül’de başlatılacak ve Trump, aynı günün akşamı Twitter Spaces’da etkinlik düzenleyecek.

Kripto ile geleceği kucaklıyor ve yavaş ve geri kalmış bankaları geride bırakıyoruz.

Yeni yayınlanan teknik dokümana göre, projede para saklamak için dijital cüzdan, kredi hesabı sistemi ve nakit kredi alma ve verme seçenekleri mevcut. Ayrıca platformun kendine ait token’ları olacak ve kullanıcıları bu token’lar ile kripto paralara yatırım yapabilecek. Transfer edilemez bir yönetişim token’ı geliştirilmesi de değerlendiriliyor. Projeyle ilgili detaylar şu an için oldukça sınırlı.

Platform, iddiaya göre DeFi alanındaki dolara endeksli stablecoin’lere öncelik verecek. World Liberty Financial, misyonunu “stablecoin’ler ve merkeziyetsiz finansın kitlesel yaygınlık kazanmasını sağlayarak, kripto ve Amerika’yı harika yapmak” olarak tanımladı.

Doların küresel hakimiyetine katkı sağlama amacı taşıyan platform, bu stablecoin’leri dünya geneline yayacak. DeFi protokolü Aave ile iş birliğinden bahseden World Liberty Financial, projenin Ethereum tabanlı olabileceğinin ipuçlarını verdi. Proje ekibi, yeni standartlar belirleyen ve DeFi’ı ileri taşıyan bir platform geliştirmek için Aave ile çalıştıklarını doğruladı.