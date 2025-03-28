ABD Başkanı Donald Trump, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ile önümüzdeki ay Beyaz Saray’da bir araya gelmeyi planlıyor. Bloomberg’in haberine göre, görüşmede Bitcoin, göç ve çete şiddeti gibi konuların ele alınması bekleniyor.

Bitcoin ve ABD-El Salvador İlişkileri Masada Olacak

Bukele, El Salvador’un Bitcoin’i yasal ödeme aracı olarak kabul etmesiyle kripto dünyasında dikkat çeken bir lider oldu. Ülke, 6.129 BTC’lik rezerviyle yaklaşık 514 milyon dolar değerinde Bitcoin tutuyor. Bukele’nin, yatırımcılar ve teknoloji devleriyle Bitcoin ve yapay zeka alanındaki projeler hakkında görüşmeler yaptığı biliniyor.

Öte yandan Trump yönetimi, 6 Mart’ta ABD Stratejik Bitcoin Rezervi oluşturulmasına yönelik bir kararname imzaladı. Bu rezervin, federal hükümetin sahip olduğu Bitcoin ile finanse edilmesi ve ek vergi yükü oluşturmadan artırılması hedefleniyor.

Göçmen Politikaları ve Çete Şiddeti de Konuşulacak

Trump ve Bukele’nin görüşmesinde, ABD’ye yönelik göç dalgası ve El Salvador’da faaliyet gösteren çeteler gibi konular da gündemde olacak. Bukele’nin, ABD tarafından sınır dışı edilen Venezuelalı çete üyelerini gözaltına alma taahhüdü, iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirmişti.

Bukele, ocak ayında yaptığı bir açıklamada, Trump’ın yeniden başkan seçilmesinin Bitcoin ve kripto ekosistemi üzerinde büyük bir etki yaratacağını söylemişti. Bitcoin destekçisi iki liderin görüşmesinin, kripto piyasasında yeni politikaların şekillenmesine zemin hazırlayabileceği değerlendiriliyor.