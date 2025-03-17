ABD Başkanı Donald Trump ve Elon Musk’ın hamleleri, Bitcoin’de trilyonlarca dolarlık yükselişe yol açacak ortama zemin hazırlıyor olabilir.

2016-2021 yılları arasında ABD’nin 45. Başkanı olarak görev yapan Donald Trump, o dönemde kripto paralara karşı düşmanca tutum sergiliyordu. Ancak 2024 yılındaki seçimleri kazanan ve 20 Ocak 2025’te ABD’nin 47. Başkanı olarak göreve başlayan Trump bu kez tam tersi bir yaklaşımla hareket ediyor.

Seçim kampanyası sürecinde kendisini kripto para dostu başkan adayı olarak konumlandıran Trump, ABD’de stratejik Bitcoin rezervi oluşturmayı, Bitcoin madenciliğini destekleyeceğini ve SEC Başkanı Gary Gensler’i kovacağını vaadetmişti.

2024 yılının Temmuz ayında, Miami’deki Bitcoin 2024 konferansına konuşmacı olarak katılan Donald Trump, Bitcoin’in düzenlenmesinin ABD’nin yüksek öncelikli politikalarından biri olacağını söylemişti. Trump vaatlerini görevdeki ilk birkaç ayında kısmen de olsa yerine getirdi. Uzmanlar, Trump’ın Bitcoin’i 2025 yılında 130.000 dolar ile 700.000 dolar aralığına yükselteceği öngörüyor. İşte Trump’ın Bitcoin’de bu yükselişe yol açabilecek hamleleri:

Stratejik Kripto Rezervi (SCR)

Donald Trump ve Cumhuriyetçiler, Bitcoin’in ABD’de stratejik rezerv varlığı olması için girişimlerini sürdürüyor. Trump, Mart ayının başında stratejik kripto rezervi planını duyurdu ve bu rezervde ETH, ADA, SOL ve XRP’nin de yer alacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Mart’ta imzaladığı yürütme emriyle federal dijital varlık rezervi oluşturulması için ilk adımı attı. Bu gelişmeden bir gün sonra Beyaz Saray’da ilk kez bir kripto para zirvesi düzenlendi.

Fort Knox Altın Rezervi Denetimi

ABD Başkanı Donald Trump ve Elon Musk, ABD’nin altın rezervlerinin saklandığı Fort Know’u denetlemek için harekete geçti. Bu kapsamda bir ziyaret planlandı. ABD’nin altın rezervlerinin yaklaşık 400 milyon dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor. Ancak bu tahminlerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı bilinmiyor.

Elon Musk konuyla ilgili olarak “Altınlar gerçekten orada mı yoksa kurşunu altın rengine mi boyadılar.” ifadelerini kullandı. ABD’nin altın rezervlerinde eksik çıkması, Bitcoin’in dijital altın olarak itibarını güçlendirebilir.

Fed’in Denetlenmesi ve Kripto Sektörüne Yönelik Baskının Sonlandırılması

ABD merkez bankası Fed’in denetlenmesi, uzun süredir tartışılan konulardan biri. ABD Başkanı Donald Trump da Fed’in denetlenmesi fikrini destekliyor. Bu, geleneksel finans sistemine yönelik büyük bir baskı olarak yorumlanıyor.

Fed Başkanı Jerome Powell, bu tür bir adımın Fed’in ortadan kaldırılması için ilk adım olabileceğine inanıyor. Merkezi otoritelerin ortadan kaldırılması, Bitcoin ve blockchain teknolojisinin merkezsizlik ve şeffaflık misyonlarına uygun bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Beyaz Saray Kripto Danışmanı

ABD Başkanı Donald Trump, seçimi kazanmasından kısa bir süre sonra David Sacks’i Beyaz Saray Yapay Zeka ve Kripto Danışmanı olarak atayacağını açıkladı. PayPal’ın eski COO’su David Sacks, geçmişte blockchain alanında yaptığı çalışmalar nedeniyle kripto para topluluğundan destek görüyor.

Blockchain teknolojisinin merkezsiz ve şeffaf yapısı, geleneksel finans sistemine karşı yasadışı faaliyetlerde güvence sağlayabilir. ABD’li yetkililer de blockchain’in suçla mücadelede daha etkili olabileceğini öngörüyor.

SEC’ten %180 Derecelik Dönüş

ABD Başkanı Donald Trump, seçim kampanyası sürecinde SEC Başkanı Gary Gensler’i görevden alacağını açıklamıştı. 2021-2025 yılları arasında SEC Başkanı olarak görev yapan Gensler, Trump’ın göreve başladığı 20 Ocak 2025 tarihinde istifa etti. Bu süreçte 100’ü aşkın kripto para şirketine dava açan Gensler, sektörde ciddi bir baskıya yol açmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve başlamasıyla SEC’in kripto para sektörüne yönelik tutumunda 180 derecelik bir değişim yaşandı. Uzmanlar, SEC’in önümüzdeki dönemde Ripple ve Coinbase gibi şirketlere açtığı davaları düşürebileceğini ya da uzlaşmayla sonuçlandırabileceğini öngörüyor.