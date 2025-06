ABD Başkanı Donald Trump ile Elon Musk arasında hızla tırmanan gerilim, kripto para piyasasında sert değer kayıplarına yol açtı. Sonuç olarak Bitcoin (BTC) fiyatı son bir ayın en düşük seviyesine geriledi. Yatırımcılar ise endişeli.

6 Haziran’da kripto para piyasasının toplam değeri yaklaşık 170 milyar dolarlık düşüş yaşayarak 3,26 trilyon dolara geriledi. Kripto para piyasasının toplam değeri son olarak 8 Mayıs’ta bu seviyeye gerilemişti. Asya piyasalarının açılışıyla küçük çaplı toparlanmalar yaşandı ve kripto para piyasasının toplam değeri 3,348 trilyon dolara yükseldi.

Uzmanlar ise kritik destek seviyelerinin kırılması halinde daha uzun vadeli düşüşlerin yaşanabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Kripto para piyasasında düşüşe ABD Başkanı Donald Trump ile teknoloji milyarderi Elon Musk’ın arasındaki ani gerilim yol açtı. Elon Musk, 5 Haziran’da yaptığı paylaşımda Trump’ın gümrük tarifelerinin yılın ikinci yarısında ABD’de resesyona yol açabileceğini belirtti ve ABD Kongresi’nin ülkeyi iflasa sürüklediğini iddia etti.

The Trump tariffs will cause a recession in the second half of this year https://t.co/rbBC11iynE

ABD Başkanı Donald Trump ise eleştirilere Truth Social hesabı üzerinden yanıt vererek tansiyonu daha da tırmandırdı. Trump, ABD’nin SpaceX ile olan devlet anlaşmalarını iptal edebileceğini belirtti. Bu gelişme sonrasında Musk şu ifadeleri kullandı:

İkili arasındaki tansiyonu en çok arttıran gelişme ise, Musk’ın şu iddiası oldu:

Donald Trump ise konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

BREAKING: President Trump's former White House Chief Strategist Steve Bannon calls for Elon Musk to be deported, per NY Times. https://t.co/Q82Pbhzppt

Bu gelişmeler tüm küresel piyasalarda olduğu gibi kripto para piyasasında da sert düşüşlere yol açtı. CoinGlass verilerine göre son 24 saatte kripto para piyasasında yaklaşık 1 milyar dolarlık tasfiye gerçekleşti. Bu süreçte yaklaşık 228.000 yatırımcının kaldıraçlı pozisyonu tasfiye edildi.

Tasfiye edilen pozisyonların %90’ından fazlasını Bitcoin’de açılan long pozisyonlar oluşturuyordu.

Bitcoin bu süreçte 105.888 dolardan 100.783 dolara kadar geriledi. Son 24 saatte %1,1 oranında değer kaybeden BTC, 103.665 dolar seviyesinde işlem görüyor.

$BTC update:

Plan is playing out so far! 🔨

Let's see if this psychological support ($100k) can hold.

A quick bounce is unlikely imo. I'd expect that, at best, a small consolidation in this area before any interesting move could be the case – unless if we break below it fast. https://t.co/iWql8N6SW7 pic.twitter.com/CIb1KpJt8i

— CrypNuevo 🔨 (@CrypNuevo) June 5, 2025