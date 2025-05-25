Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) gözde projelerinden biri olan 544 milyon dolarlık Trump Tower Dubai, artık Bitcoin ile mülk satışına izin veriyor. Gayrimenkul alımları ayrıca kurumsal stablecoin ödeme çözümleri sunan regüle bir platform olan Deus X Pay üzerinden de gerçekleştirilebilecek.

Bu adım, emlak sektöründe kripto para ile yetkilendirme, mutabakat ve ödeme süreçlerini kökten değiştirmeye hazırlanıyor.

Trump Tower Dubai’nin Bitcoin’i ödeme yöntemi olarak kabul etme kararı, hem ABD Başkanı Donald Trump’ın kripto paralara yönelik desteğiyle hem de BAE’nin dijital ekonomiyi benimseme vizyonuyla örtüşüyor.

BAE’de Kripto Kullanımı %200 Artabilir

Uzmanlara göre, 2025 yılı içinde BAE’de kripto para kullanımında %200’e yakın bir büyüme bekleniyor. Bu, ülkenin blockchain tabanlı çözümlere olan ilgisinin giderek arttığını gösteriyor.

Deus X Pay CEO’su Richard Crook, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Uluslararası alıcılar daha az gecikme ve daha fazla esneklik istiyor. Stablecoin ile lüks konut ödemelerinde yeni bir çağ başlatıyoruz: daha hızlı, daha ucuz ve tamamen uyumlu bir sistem.”

Trump Tower Dubai Nerede Olacak?

Trump Tower Dubai projesi, Londra Borsası’nda işlem gören ve Dubai merkezli bir firma olan Dar Global tarafından geliştiriliyor. İnşaatın 2025’in ikinci çeyreğinde başlaması planlanıyor.

Kaynaklara göre kule, Downtown Dubai bölgesinde, Şeyh Zayed Yolu yakınlarında inşa edilecek. Bu da projeyi şehrin en prestijli bölgelerinden birine yerleştiriyor.