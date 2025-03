Sosyal medya platformu X’teki DB hesabından yapılan bir paylaşım, Official Trump (TRUMP) token fiyatında kısa süreli bir artışa neden oldu.

Ancak kısa süre sonra DB, hesabının hacklendiğini açıkladı. Bu olay, piyasalarda kaos yaratırken birçok yatırımcı zarar etti.

DB’nin paylaşımı, TRUMP token’ın gelecekte bir kullanım alanına sahip olabileceği yönünde bir algı oluşturdu. Ancak dakikalar sonra DB, hesabının ele geçirildiğini belirtti. Hack olayının nasıl gerçekleştiği halen araştırılıyor, zira hesaba erişimin oldukça zor olduğu ifade ediliyor.

Bazı kullanıcılar ise paylaşımın hacklenme kaynaklı olup olmadığını sorguladı. Çünkü paylaşım, genellikle saldırılarda görülen rastgele token tanıtımları yerine doğrudan TRUMP token’ı öne çıkarıyordu. Bu da bazı kişilerin içeriden bilgiye sahip olup olmadığını düşündürdü. Ancak olayın etkisi kısa sürdü ve token fiyatında sınırlı bir değişim yaşandı. DB’nin paylaşımı yalnızca 10 dakika aktif kaldı, fakat bu süre bile haberin geniş bir kitleye yayılması için yeterli oldu.

Obviously hacked

Do not trust any messages for now

Unclear what happened, 2FA/Yubikey etc all enabled

Will post details when I get them

— db (@tier10k) March 13, 2025