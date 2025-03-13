Sosyal medya platformu X’teki DB hesabından yapılan bir paylaşım, Official Trump (TRUMP) token fiyatında kısa süreli bir artışa neden oldu.

Ancak kısa süre sonra DB, hesabının hacklendiğini açıkladı. Bu olay, piyasalarda kaos yaratırken birçok yatırımcı zarar etti.

DB’nin paylaşımı, TRUMP token’ın gelecekte bir kullanım alanına sahip olabileceği yönünde bir algı oluşturdu. Ancak dakikalar sonra DB, hesabının ele geçirildiğini belirtti. Hack olayının nasıl gerçekleştiği halen araştırılıyor, zira hesaba erişimin oldukça zor olduğu ifade ediliyor.

Bazı kullanıcılar ise paylaşımın hacklenme kaynaklı olup olmadığını sorguladı. Çünkü paylaşım, genellikle saldırılarda görülen rastgele token tanıtımları yerine doğrudan TRUMP token’ı öne çıkarıyordu. Bu da bazı kişilerin içeriden bilgiye sahip olup olmadığını düşündürdü. Ancak olayın etkisi kısa sürdü ve token fiyatında sınırlı bir değişim yaşandı. DB’nin paylaşımı yalnızca 10 dakika aktif kaldı, fakat bu süre bile haberin geniş bir kitleye yayılması için yeterli oldu.

Obviously hacked Do not trust any messages for now Unclear what happened, 2FA/Yubikey etc all enabled Will post details when I get them — db (@tier10k) March 13, 2025

Balinalar DB Paylaşımına Hızlı Tepki Verdi

DB’nin paylaşımı, büyük yatırımcılar arasında ani bir hareketliliğe neden oldu. Bir balina, Binance’ten 504 bin USDC çekerek TRUMP token alımı yaptı ve büyük bir yükseliş bekledi. Ancak yalnızca iki dakika içinde elindeki token’ları satarak yaklaşık 26 bin dolar zarar etti. DB’nin paylaşımından hemen sonra birçok balina alım yapmaya devam etti.

En büyük TRUMP yatırımcılarından biri, fiyat düştükten hemen sonra alım yaparak bu durumu fırsata çevirdi. Bu yatırımcı, daha önce TRUMP token üzerinden toplamda 64.2 milyon dolar kazanç elde etmişti ve bu alanda en yüksek kazanç sağlayan isimler arasında yer aldı. Ancak ikinci en aktif TRUMP yatırımcısı, yükseliş sırasında elindeki token’ları satmaya devam etti ve bu stratejisi sayesinde toplamda 64 milyon dolar kazanç sağladı.

Öte yandan TRUMP token, günlük 1.15 milyar doların üzerinde işlem hacmine sahip olmaya devam etse de yatırımcılar eski zirvelerin yeniden görülebileceğine dair umudunu kaybediyor. Token, piyasaya sürüldüğünde büyük bir ilgi çekmiş olsa da zamanla bu heyecan azaldı ve yatırımcıların ilgisi başka alanlara kaydı.