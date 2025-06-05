ABD Başkanı Donald Trump’ın resmi memecoin’i Official Trump (TRUMP) son bir haftalık süreçte %13 oranında değer kaybederek 11 doların altına geriledi.

Projenin geliştirici ekibi tarafından borsalara gönderilen milyonlarca dolarlık TRUMP token nedeniyle bu düşüş, “Geliştirici ekip yeniden token satışı mı yapıyor?” sorularını beraberinde getirdi.

Binance ve Coinbase’e 47 Milyon Dolarlık TRUMP Gönderildi

Blockchain analitik platformu Lookonchain’in raporuna göre TRUMP ekibiyle ilişkili bir cüzdan, 47 milyon dolar değerinde TRUMP token’ı, Binance ve Coinbase gibi önde gelen borsalara transfer etti.

Her ne kadar bu tür transferler, her zaman ekibin satış yaptığı anlamına gelmese de büyük yatırımcıların varlıklarını borsalara taşıması satışa hazırlık olarak yorumlanıyor.

Düşüş Yemek Daveti Sonrası Başladı

ABD Başkanı Donald Trump’ın memecoin’i TRUMP’ın en büyük yatırımcılarıyla bir akşam yemeğinde bir araya geleceğini duyurmasıyla

TRUMP token’ın fiyatı, 22 Mayıs’ta ABD Başkanı’nın golf tesisinde düzenlenen özel bir akşam yemeği daveti duyurulduğunda hızla yükselmiş ve kısa sürede 16 dolara kadar çıkmıştı. Bu etkinliğe yalnızca en büyük 220 yatırımcı katılabildi. Ancak etkinliğin ardından token fiyatı düşüşe geçti ve hype kaynaklı kazançların neredeyse tamamı silindi.

Etkinliğin açıklanmasından sonra zincir üstü aktivitede yaşanan ani artış, Demokratlar tarafından resmî bir soruşturma çağrısı yapılmasına neden olmuştu.

Trump: “Kazanç Sağlamadım”

Tüm bu tartışmalara rağmen, ABD Başkanı Donald Trump, NBC News sunucusu Kristen Welker tarafından doğrudan sorulduğunda, TRUMP token’dan herhangi bir kazanç elde etmediğini savundu.

TRUMP fiyatında son bir haftalık süreçte yaşanan 13%’lük düşüş, ekibin daha fazla satış yapma ihtimalini gündeme getirirken, analistler fiyatın daha da düşebileceği konusunda uyarıyor. Yatırımcılar, borsaya yapılan transferlerin devam edip etmeyeceğini yakından izliyor.