ABD Başkanı Donald Trump’ın resmi memecoin’i Official Trump (TRUMP) son bir haftalık süreçte %13 oranında değer kaybederek 11 doların altına geriledi.

Projenin geliştirici ekibi tarafından borsalara gönderilen milyonlarca dolarlık TRUMP token nedeniyle bu düşüş, “Geliştirici ekip yeniden token satışı mı yapıyor?” sorularını beraberinde getirdi.

Blockchain analitik platformu Lookonchain’in raporuna göre TRUMP ekibiyle ilişkili bir cüzdan, 47 milyon dolar değerinde TRUMP token’ı, Binance ve Coinbase gibi önde gelen borsalara transfer etti.

The wallet linked to the $TRUMP team deposited 4.17M $TRUMP($46.97M) into #Binance, #OKX, #Coinbase and #Bybit again 3 hours ago.https://t.co/Mkk5VIjIFWhttps://t.co/exlbszngIQ pic.twitter.com/wy8y3ko15b

— Lookonchain (@lookonchain) June 4, 2025