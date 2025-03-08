Eski ABD Başkanı Donald Trump, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok’un satışı veya yasaklanması için belirlenen sürenin uzatılabileceğini ima etti.

Eğer 5 Nisan’da sona erecek 75 günlük müzakere süresi içinde bir anlaşma sağlanamazsa, süre uzatılabilir. Oval Ofis’te gazetecilere konuşan Trump, “TikTok’a büyük ilgi var. Çin de bu sürecin bir parçası olacak, umarım Çin de anlaşmaya onay verir.” dedi.

Bir gazeteci, olası bir satış anlaşması yapılmazsa TikTok yasağının ertelenip ertelenmeyeceğini sordu. Trump, sürecin tamamlanması için hala bir ay olduğunu ve şu an için bir uzatmaya gerek duyulmadığını belirtti. Ancak gerektiği takdirde sürenin uzatılabileceğini belirterek, “Eğer bir uzatma gerekirse, muhtemelen süreyi uzatırım.” ifadelerini kullandı.

TikTok’u Kurtarma Sözü Verildi

Trump 2024 başkanlık seçimleri öncesinde, TikTok’u kurtarma sözü verdi. Uygulamanın siyasi başarısında büyük payı olduğunu düşünen ABD Başkanı, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in de TikTok’un satışına onay vereceğine inandığını daha önce dile getirmişti. Öte yandan, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in satış sürecini hızlandırmak için çalıştığı belirtiliyor.

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Geçtiğimiz ay Trump, ABD’de bir egemen servet fonu (sovereign wealth fund) kurulmasını öngören bir başkanlık kararnamesi imzaladı. Hatta bu fonun TikTok’u satın alabileceğine dair ipuçları da verdi.

TikTok, Uygulama Mağazalarından Kaldırıldı, Sonra Geri Döndü

ABD Kongresi tarafından belirlenen süre dolmadan önce, TikTok App Store ve Google Play Store’dan kaldırılmıştı. Ancak Trump, uygulamanın yasaklanmasını 75 gün ertelemesine rağmen, TikTok hemen geri yüklenmedi. Bloomberg’in haberine göre, ABD Başsavcısı Pam Bondi’nin Apple ve Google’a herhangi bir ceza uygulanmayacağını garanti etmesinin ardından, uygulama tekrar mağazalara eklendi.