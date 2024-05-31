Eski ABD Başkanı Donald Trump, “sus payı” davasında suçlu bulundu.

ABD eski Başkanı Donald Trump hakkındaki dava 18 Mart 2023 tarihinde Manhattan Bölge Savcılığı tarafından 2016 başkanlık seçimleri sırasında porno yıldızı Stormy Daniels’a yasadışı bir şekilde 130.000 dolarlık sus payı ödemesine ilişkin açılmıştı.

4 Nisan 2023’te “sus payı” ve resmi kayıtlarda sahtekarlık yapmak suçlamalarından hakim karşısına çıkan Donald Trump, hakkındaki 34 ayrı suçlamayı reddetmişti. Trump hakkındaki bu suçlamaları “siyasi cadı avı” şeklinde nitelendirmişti. 30 Mayıs’taki duruşmada juri, Donald Trump’ı 34 suçlamanın tamamında suçlu buldu.

Sonuç olarak ABD tarihinde hakim karşısına çıkan eski bir başkan ilk kez suçlu bulundu. Bu karar sonrasında başta TRUMP (MAGA) olmak üzere memecoin’lerde ciddi fiyat dalgalanmaları yaşanmaya başladı.

Davada 11 Temmuz 2024 tarihindeki duruşmada Donald Trump’ın alacağı hapis cezasına ilişkin karar açıklanacak. Yargıç Juan Juan Merchan’ın Donald Trump’ı 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırabilir.

Ancak uzmanlar, Trump’ın işlediği suçların New York yasalarına göre hafif suçlar (E sınıfı suçlar) arasında yer aldığını ve bu nedenle hapis cezasının şart olmadığını düşünüyor.

Sonuç olarak Donald Trump’ın çok az bir hapis cezasına, para cezasına veya tazminat veya denetimli serbestlik cezasına çarptırılabileceği tahmin ediliyor.

Donald Trump’ın hapis cezası alması halinde kararı temyize götürmesine kesin gözüyle bakılıyor. Hukuk uzmanları, davada suçlu bulunan Donald Trump’ın seçimleri kazanması halinde ABD Başkanı olmasına engel bir durumun söz konusu olmadığını belirtiyor.

Memecoin’lerde Dalgalanma

Mahkeme kararının ardından Trump ve Biden temalı baz memecoin’lerde sert fiyat dalgalanmaları yaşandı. Kararın açıklanmasının ardından MAGA (TRUMP) 13,50 dolardan 11,20 dolara geriledi. Sonrasında %50 oranında değer kazanan TRUMP, 16,84 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini belirledi. Son 24 saatte %9,3 oranında değer kazanan TRUMP 14,31 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Donald Tremp (TREMP) adlı bir başka memecoin de başlangıçta %5 değer kaybetse de sonrasında %18 oranında değer kazanarak 1,38 dolara yükseldi. Son 24 saatte %9,5 oranında değer kazanan TREMP 1,14 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Trump’ın ABD Başkanlık seçimlerindeki rakibi Joe Biden temalı memecoin Jeo Boden (BODEN) ise son 24 saatte %6,4 oranında değer kaybederek 0,2831 dolara geriledi.

Trump Kripto Paralar İçin Seçenek mi?

Geçmişte kripto paralara karşıtı tutumuyla tanınan Donald Trump, son zamanlarda kripto paralara destek vermeye başladı. Trump, 2024 yılının başlarında Bitcoin’le yaşamayı kabullenebileceğini söyledi.

Son gelişmeler, Donald Trump‘ın kripto paralara seçim kampanyasının ana gündem maddelerinden biri olarak yer verdiğini gösteriyor. Trump, seçilmesi halinde ABD’deki kripto para sektörünün geleceğinin parlak olacağını ve kripto para şirketlerinin başka ülkelere itilmeyeceğini söyledi. Bu nedenle Trump, kripto para destekçilerini ABD Başkanlık seçimlerinde kendisine oy vermeye çağırıyor.

Trump, Amerika’nın 47. başkanı olması durumunda Bitcoin ve kripto paraların ABD’deki gelişimine izin vereceğini ve Fed’in merkez bankası dijital para biriminin (CBDC) oluşturulmasına asla izin vermeyeceğini söyledi.

Oldukça çekişmeli geçmesi beklenen ABD Başkanlık seçimlerine yönelik son anketler, Trump’ın altı kritik eyaletten beşinde önde olduğunu gösteriyor.