ABD Başkanı Donald Trump, ulusal stratejik kripto rezervi kurulacağını resmen açıkladı.

Beyaz Saray kripto danışmanı David Sacks, 6 Mart Perşembe gecesi geç saatlerde yaptığı açıklamada, “Birkaç dakika önce Başkan Trump, Stratejik Bitcoin Rezervi’ni kurmak için bir Başkanlık Kararnamesi imzaladı.” ifadelerini kullandı.

Sacks, rezervin federal hükümete ait Bitcoin’lerle destekleneceğini ve bu varlıkların zaman içerisinde yasadışı faaliyetlerden ele geçirildiğini söyledi. 2025 yılının Mart ayı itibariyle ABD hükümetinin yaklaşık 200.000 BTC’ye sahip olduğu tahmin edililiyor. Sacks şunları kaydetti:

“ABD, Rezerv’e yatırılan hiçbir Bitcoin’i satmayacak. Bunlar bir değer saklama aracı olarak tutulacak. Rezerv, ‘dijital altın’ olarak adlandırılan kripto para için dijital bir Fort Knox gibi olacak.”

Just a few minutes ago, President Trump signed an Executive Order to establish a Strategic Bitcoin Reserve. The Reserve will be capitalized with Bitcoin owned by the federal government that was forfeited as part of criminal or civil asset forfeiture proceedings. This means it… — David Sacks (@davidsacks47) March 7, 2025

Doğrudan Kripto Varlık Satın Alınmayacak

David Sacks, ABD’nin geçmişte yaptığı Bitcoin satışlarının ABD vergi mükellefleri için 17 milyar doların üzerinde kayba yol açtığını belirterek federal hükümetin artık Bitcoin rezervlerini değerini en yüksek seviyeye çıkarma stratejisiyle hareket edeceğini söyledi.

Kararname ayrıca, Bitcoin dışında suç veya medeni işlemlerde ele geçirilen diğer kripto varlıklardan oluşan bir ABD dijital varlık rezervi oluşturulmasını içeriyor. Sacks, ABD’nin el koyulan varlıklar dışında doğrudan kripto para satın almayacağını açıkladı.

Bu, Trump’ın 2 Mart’ta bahsettiği Ethereum, XRP, Solana veya Cardano gibi varlıkların satın alınmayacağı anlamına geliyor. ABD Başkanı Donald Trump, 2 Mart’ta yaptığı açıklamada XRP, ADA ve SOL’ün ABD’nin stratejik kripto rezervinde yer alacağını açıklamıştı. David Sacks şunları kaydetti:

“Başkan Trump, bir Stratejik Bitcoin Rezervi ve Dijital Varlık Stoku oluşturma sözü verdi. Bu sözler tutuldu.”

Kripto Piyasası Çöküş Yaşıyor

Trump’ın ABD’de stratejik Bitcoin rezervi oluşturulmasına izin veren kararnameyi imzalamasının ardından kripto para piyasası düşüşe geçti. Kripto para piyasasının toplam değeri bu süreçte yaklaşık 200 milyar dolar azalarak 3 trilyon doların altına geriledi.

CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %3,7 oranında değer kaybeden Bitcoin (BTC) 88.000 dolar bandında işlem görüyor. Bu süreçte Ethereum (ETH) ise %4,7 oranında değer kaybederek 2.182 dolara geriledi.

Beklendiği gibi XRP, SOL ve ADA da Trump’ın stratejik kripto rezervi hamlesinin ardından sert bir darbe aldı ve sırasıyla ciddi değer kayıpları yaşadı.