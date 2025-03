ABD Başkanı Donald Trump, ulusal stratejik kripto rezervi kurulacağını resmen açıkladı.

Beyaz Saray kripto danışmanı David Sacks, 6 Mart Perşembe gecesi geç saatlerde yaptığı açıklamada, “Birkaç dakika önce Başkan Trump, Stratejik Bitcoin Rezervi’ni kurmak için bir Başkanlık Kararnamesi imzaladı.” ifadelerini kullandı.

Sacks, rezervin federal hükümete ait Bitcoin’lerle destekleneceğini ve bu varlıkların zaman içerisinde yasadışı faaliyetlerden ele geçirildiğini söyledi. 2025 yılının Mart ayı itibariyle ABD hükümetinin yaklaşık 200.000 BTC’ye sahip olduğu tahmin edililiyor. Sacks şunları kaydetti:

Just a few minutes ago, President Trump signed an Executive Order to establish a Strategic Bitcoin Reserve.

The Reserve will be capitalized with Bitcoin owned by the federal government that was forfeited as part of criminal or civil asset forfeiture proceedings. This means it…

— David Sacks (@davidsacks47) March 7, 2025