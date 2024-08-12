Harris’in adaylığını ilk açıkladığında Polymarket verilerine göre kazanma olasılığı %33 seviyesindeydi. Ancak sadece birkaç gün içerisinde, Harris’in kazanma ihtimali hızla yükseldi ve %55’e ulaştı.

Polymarket’te Neler Oluyor?

1confirmation’ın kurucusu Nick Tomaino, tahmin piyasalarındaki bu değişimlerin nedenlerini analiz etti. Tomaino, tahmin piyasalarının, sonuçlara finansal olarak yatırım yapan kişilerin ortak görüşünü yansıttığını belirtti.

Prediction markets reflect the aggregate view of many with skin in the game. A narrative from some on the right is now dark money groups are buying Kamala YES shares on Polymarket to make it look like she’s the favorite, which generates headlines and further shifts popular… pic.twitter.com/eQPZMQp2Xx — Nick Tomaino (@NTmoney) August 10, 2024

Bazıları Polymarket verilerinin anonim ve devasa paralarla manipüle edildiğinden endişe duyuyor. Tomaino, bu görüşleri çürüttü. Arabella Advisors gibi kuruluşların geçmişte seçimleri etkilemek için büyük paralar harcadığını kabul etti, ancak Polymarket’teki durumun farklı olduğunu söyledi. Tomaino, Polymarket gibi tahmin piyasalarının büyük sermaye girişlerine karşı dirençli olduğunu belirtti:

Eğer Arabella, Kamala Harris’in oranlarını %95’e çıkarmak için 1,2 milyar dolar harcamak istese bile, piyasa yapıcılar bu durumu hızlıca düzeltir ve tekrar gerçek piyasa fiyatını yansıtır.

Tomaino, tahmin piyasalarının manipülasyona karşı dayanıklı olduğunu düşünüyor. Tomaino, Polymarket gibi platformların, kripto para işlemlerinin şeffaflığını sağlayarak, anonim veya izlenemeyen yollarla yapılan manipülasyonları engellediğini söyledi.

Solana Labs’ın kurucusu Anatoly Yakovenko, bu tür bir piyasayı etkilemek için büyük paralar harcamanın mantıklı olmadığını olup olmadığını sorgulayarak “Gerçeklikten uzak bir şeyi favori gibi göstermek için neden 1 milyar dolar harcayasınız ki?” paylaşımını yaptı.

Tomaino, devasa miktardaki para girişlerinin tahminleri kısa süreliğine değiştirebildiğini ancak sonrasında tahminlerin hızla normal seviyelerine gerilediğini belirtti.