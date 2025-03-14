ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Trump’ın 150 bin doların altında geliri olanlardan vergiyi kaldırmayı hedeflediğini belirtti.

Lutnick, CBS News’e verdiği röportajda Trump’ın bahşişler, fazla mesai ve Sosyal Güvenlik katkılarından vergi alınmasını kaldırma gibi öneriler sunduğunu söyledi ve bunları Amerika için dönüştürücü fikirler olarak nitelendirdi.

Bakanın açıklamaları, ABD Başkanının benzer vaatleri ile örtüşüyor. Yapılan açıklamada aynı zamanda, Trump’ın belirlediği gelir sınırının altındaki vatandaşlar için vergisiz bir sistem oluşturulacağı da vurgulandı.

Vergi Planı Sosyal Medyada Tartışma Yarattı

Tüm bu iddialar, özellikle Cumhuriyetçi çevrelerde büyük destek gördü. Muhafazakâr yorumcu Benny Johnson, röportajın bir bölümünü X (eski adıyla Twitter) platformunda paylaşırken, pek çok kişi Trump’ı öven ve bu hamleyi “harika bir adım” olarak değerlendiren yorumlar yaptı.

Bir kullanıcı, bunun Amerikan tarihinde en çok destek gören yasalardan biri olacağını söylerken, bir diğeri de söz konusu hamleyi “ABD tarihindeki en büyük orta sınıf vergi indirimi” olarak nitelendirdi ve “Amerikalıların kazandıklarını ellerinde tutmalarına izin vermek, ülkeyi refaha götürmek için mükemmel bir başlangıç.” dedi.

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Başka bir kullanıcı ise yıllık 150 bin doların altındaki bireylerden vergi alınmamasının birçok insana yardımcı olacağını ve ekonomiyi canlandırabileceğini savundu.

Ancak, öneriye herkes olumlu yaklaşmadı. Bazı eleştirmenler, böyle bir adımın yasal olup olmadığını sorguladı. Federal düzeyde çıkarılan yasaların adil olması gerektiğini belirten Eşit Koruma Maddesi’nin (Equal Protection Clause) ihlal edilip edilmeyeceği konusunda tartışmalar başladı.

Diğer eleştiriler ise gelir eşiğinin neden 150 bin dolar olduğu yönündeydi. Bazı kullanıcılar, “Zenginlerin alt sınırı neden 250 bin dolar yerine 150 bin dolar olarak belirlendi?” diye sordu.