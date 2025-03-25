Trump Medya ve Crypto.com, Cronos, Bitcoin ve diğer dijital varlıklara dayalı yeni ETF’ler (Borsa Yatırım Fonları) başlatmak için ortaklık kurduklarını duyurdu.

Ancak bu anlaşmanın henüz bağlayıcı bir niteliği bulunmuyor ve bir Cronos ETF’si hayata geçmeden önce ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’ndan (SEC) onay alması gerekecek.

Programın uygulanmasında ciddi engeller bulunsa da, bu açıklama yatırımcılar arasında büyük bir ilgi uyandırdı. Cronos, spekülatif alımlar ve yükseliş momentumu sayesinde yüzde 18’in üzerinde değer kazandı.

Trump Medya, Cronos ETF’sini Hayata Geçirebilir mi?

Crypto.com, Cronos tokenının (CRO) ihraççısı ve büyük bir kripto para borsası olarak son dönemde stratejik adımlar atıyor. 2024 sonunda CRO sert bir düşüş yaşasa da, borsa yeni pazarlara açılmaya devam etti. Bugün Trump Medya Grubu ile duyurulan ortaklık, CRO tokenının fiyatında yeni bir yükseliş döngüsünü tetikledi ve potansiyel bir Cronos ETF’sine dair beklentileri artırdı.

Basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Trump Medya ve Teknoloji Grubu, Crypto.com ile enerji, kripto paralar (Bitcoin, Cronos ve diğerleri) gibi çeşitli sektörlere odaklanan, Amerika’da üretilmiş dijital varlıkları ve menkul kıymetleri içeren bir dizi ETF ve ETP (Borsa Yatırım Ürünleri) başlatmak üzere bağlayıcı olmayan bir ortaklık anlaşması imzalamıştır.”

Ancak açıklamada, ETF’lerin hayata geçmesi için düzenleyici onay gerektiği de vurgulandı. Ayrıca, Trump Medya ve Crypto.com arasında henüz nihai ve kesin bir anlaşma yapılmadığı belirtildi.