ABD Başkanı Donald Trump’ın sahibi olduğu Truth Social’ın çatı şirketi Trump Media and Technology Group (TMTG), 2,3 milyar dolarlık Bitcoin hazinesi planı için Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’ndan (SEC) resmi onay aldı.

13 Haziran tarihli SEC belgesine göre, TMTG’nin 6 Haziran’da sunduğu Form S-3 kayıt başvurusu “etkin” ilan edildi. Bu belge, şirketlerin hisse senetleri, opsiyonlar ve çeşitli borç araçlarını kaydettirmesine imkân tanıyor. Aynı gün, TMTG son izahnamesini de SEC’e iletti.

Şirket, 56 milyon adet hisseyle birlikte dönüştürülebilir borçlara bağlı 29 milyon hissenin yeniden satışını kaydettirdi. Yaklaşık 50 yatırımcının yer aldığı finansman süreciyle toplam 2,3 milyar dolarlık sermaye toplandı. Bu meblağın tamamı ise Bitcoin varlığına dönüştürülecek.

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Ayrıca, kayıt başvurusu kapsamında oluşturulan “evrensel raf izni” sayesinde gelecekte menkul kıymet ihracı ya da sermaye artırımı için esnek hareket edilebilecek. Ancak yöneticiler, şu an için yeni bir satış planı bulunmadığını belirtti.

TMTG CEO’su Devin Nunes, “Hizmet alanlarımızı genişletme hedefimiz doğrultusunda hızla ilerliyoruz,” dedi. Nunes, sosyal medya, TV yayıncılığı ve fintech alanlarındaki çalışmalarıyla birlikte Bitcoin hazinesi oluşturmanın, şirketi “Vatansever Ekonomi”nin vazgeçilmezlerinden biri hâline getireceğini vurguladı.

Hisse Fiyatı Geriledi

Aynı gün TMTG hisseleri yüzde 2,06 düşüşle 19,52 dolardan günü kapattı. Düşüş, 27 Mayıs’ta duyurulan 2,5 milyar dolarlık Bitcoin alım planının ardından geldi. Şirket, ilk etapta böyle bir planı yalanlamıştı.

Nunes, o dönem yaptığı açıklamada Bitcoin’i “finansal özgürlük aracı” olarak tanımlamış, kripto paranın şirketin stratejik varlıkları arasında yer alacağını ifade etmişti.

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