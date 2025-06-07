Trump Media & Technology Group (TMTG), menkul kıymet ihracı yoluyla 12 milyar dolar toplamak için hazırlıklara başladı.

Şirket, neden sermaye artırımı yapacağını henüz açıklamasa da son haftalarda gerçekleşen Bitcoin (BTC) yatırımları, toplanacak fonun yeni kripto para alımlarında kullanılabileceği yönünde spekülasyonları güçlendiriyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na yapılan başvuruya göre TMTG, adi ve imtiyazlı hisse senetleri, borçlanma araçları, varantlar ve haklar dahil olmak üzere çeşitli menkul kıymetleri yatırımcılara sunmayı planlıyor.

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Plan kapsamında 84,6 milyon adet adi hisse senedinin, tanesi 0,0001 dolardan satılması hedefleniyor. Bunların 55,8 milyonu, özel bir satışla kurumsal yatırımcılara 25,72 dolardan arz edilecek ve bu işlemden yaklaşık 1,44 milyar dolar gelir sağlanacak. Ayrıca 2028 vadeli sıfır faizli tahvillerin hisseye dönüştürülmesiyle 28,8 milyon hisse daha çıkarılacak ve bu işlemden 1 milyar dolar elde edilmesi bekleniyor.

Hisselerin farklı fiyatlarla, çeşitli satış kanalları üzerinden arz edileceği belirtildi. Şirket, kendi sattığı menkul kıymetlerden elde edilen gelirin TMTG’ye aktarılacağını, mevcut hissedarların yaptığı satışlardan gelir elde edilmeyeceğini vurguladı.

2,5 Milyar Dolarlık Bitcoin Alımı

Geçtiğimiz günlerde TMTG’nin 3 milyar dolarlık Bitcoin alımı için hazırlık yaptığı belirtilmişti. Kısa süre içinde yaklaşık 2,5 milyar dolarlık fon toplandığı ve bu kaynağın 1,5 milyar dolarlık hisse satışı ile 1 milyar dolarlık yüzde 35 primli tahvillerden geldiği bildirildi.

Şirketin satın aldığı Bitcoin’ler bilançoya kaydedilirken, kripto varlıkların saklama hizmeti Crypto.com ve Anchorage Digital tarafından sağlanıyor.

Son Bitcoin yatırımı ve şirketlerin kriptoya yönelme trendi, TMTG’nin 12 milyar dolarlık yeni kaynakla benzer adımlar atabileceği beklentisini artırıyor. Ancak bu yönde resmi bir açıklama henüz yapılmadı.