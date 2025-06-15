ABD Başkanı Donald Trump, kripto para girişimi World Liberty Financial üzerinden 57,4 milyon dolar gelir elde etti. Federal etik belgelerinde yer alan bu bilgi, Trump’ın yüzlerce mali varlığı arasında en yüksek gelir kalemlerinden biri olarak dikkat çekti.

Tanıtımla Gelen Token Serveti

Financial Times’ın ulaştığı 200 sayfalık resmi başvuruya göre Trump, 15,75 milyar adet yönetişim token’ına sahip. Bu token’ları ise doğrudan satın almak yerine, platformda yaptığı tanıtımlar karşılığında elde etti. Ayrıca Trump’ın CIC Digital LLC ve CIC Ventures LLC gibi dijital girişimlerle bağlantılı bazı şirketlerde pozisyonu olduğu, ancak bu şirketlerin anlamlı bir gelir bildirmediği görüldü.

Trump, etik beyanda verdiği bilgilerin “doğru, eksiksiz ve bilgisi dahilinde hazırlandığını” belirtti. Belgeler, ABD Hükümeti Etik Ofisi tarafından incelenebiliyor.

Yılın başında, yürütme organının etik denetiminden sorumlu bağımsız kuruluş olan Etik Ofisi’nin direktörü David Huitema görevden alınmıştı. Bu karar, etik denetimin tarafsızlığına dair tartışmalara neden olmuştu.

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Görevdeyken Kripto Kazancı: Yasal mı, Etik mi?

2024 tarihli Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) belgeleri, Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff’un World Liberty Financial girişiminde “tanıtımcı” rolü üstlendiğini ortaya koydu. Merkeziyetsiz finans alanında faaliyet gösteren platform, kripto varlık alım satımı ve borç verme hizmetleri sunuyor.

Girişim, geçtiğimiz yılki halka arzda 21 milyar token satarak 1 milyar dolarlık fon topladı. Trump’ın bu projeye aktif katılımı yasal görünüyor; ancak görevdeyken önemli kripto varlıklara sahip olması, çıkar çatışması endişelerini gündeme taşıdı.

SEC Başkanı Paul Atkins, göreve geldikten sonra çok sayıda yüksek profilli kripto şirketine karşı açılmış davayı geri çekti. Bu gelişme, sektör için daha yumuşak bir regülasyon ortamı yarattı. Eleştirmenler, Trump’ın bu ortamı yatırımcılar için avantajlı hale getirip aynı zamanda bundan kazanç sağlamasını etik dışı buluyor.

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Trump Media’dan 2,3 Milyar Dolarlık Bitcoin Hedefi

Öte yandan Trump Media & Technology Group, 2,3 milyar dolar toplayarak bir Bitcoin hazinesi oluşturma ve Bitcoin’e endeksli borsa yatırım fonu (ETF) kurma hedefini duyurdu. Şirketin bu girişimi, Trump’ın dijital varlıklar üzerindeki etkisini daha da artırmayı amaçlıyor.