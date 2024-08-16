ABD’de başkanlık seçimine birkaç ay kala, kripto yatırımcılarını ilgilendirecek bir bilgi ortaya çıktı. Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump’ın kripto sahibi olduğu anlaşıldı.

Milyonlarca Dolarlık Kriptosu Var

Geçmişte kriptoya karşı bir tutum takınan, fakat birkaç yıldır kriptoya ısınan ve sektörün etrafında Donald Trump, kriptoya yatırım da yapmış.

Citizens for Ethics’in yayınladığı gelir beyanına göre, Trump’ın Ethereum tabanlı milyonlarca dolarlık kripto parası bulunuyor. Bu kripto paralar 1 milyon dolar ile 5 milyon dolar arasında fiyatlandırılıyor.

Arkham verilerine göre, Trump’ın Ethereum cüzdanında 3,6 milyon dolarlık kripto para bulunuyor. Bunun 1,3 milyon dolarını ETH, yaklaşık 1 milyon dolarını WETH, 140 bin dolarını USDC ve kalanını değişen değerde çok sayıda memecoin oluşturuyor.

Donald Trump’ın aynı zamanda kendi çıkardığı üç NFT koleksiyonu bulunuyor. Trump, gelir beyanına göre bu NFT’lerden yaklaşık 7 milyon dolar kâr elde etmiş.

Cumhuriyetçi aday, temmuz ayında uğradığı suikast girişiminden sağ kurtulduktan kısa süre sonra dördüncü bir NFT koleksiyonu çıkaracağını söyledi. Koleksiyon silahlı saldırıyla ilgili olacak.

Trump’ın Kripto Ajandası

Kripto paralar, Donald Trump’ın seçim kampanyasında önemli bir yer tutuyor. Trump, kripto paralar ile ilgili şimdiye kadar birçok vaat verdi.

Cumhuriyetçi adayın seçilmesi halinde Bitcoin, ABD’nin stratejik rezerv varlığı olarak kabul edilecek.

Trump ayrıca ABD’nin el koyduğu Bitcoin’leri satmama sözü verdi. ABD şimdiye kadar el koyduğu çok sayıda Bitcoin’i sattı.

Son olarak dün 10 bin BTC’lik bir satış gerçekleşti. ABD’nin kasasında hala 190 bin kadar Bitcoin bulunuyor.