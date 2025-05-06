Senatör Elizabeth Warren, Trump ailesinin Birleşik Arap Emirlikleri destekli kripto anlaşmasını eleştirerek Senato’daki stablecoin yasa tasarısına karşı çıktı.

ABD’li Senatör Elizabeth Warren, Başkan Donald Trump ve ailesinin kripto para sektöründeki faaliyetlerine bir kez daha dikkat çekti. Warren, Birleşik Arap Emirlikleri destekli 2 milyar dolarlık stablecoin anlaşmasının ardından Senato’da görüşülmekte olan yeni yasa tasarısının yolsuzluk riskini artırabileceğini ifade etti.

Warren, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Trump ailesine ait stablecoin, BAE ile yapılan karanlık bir kripto anlaşması sayesinde dünyanın en büyük 7’nci stablecoini haline geldi. Senato, bu tarz bir yolsuzluğa zemin hazırlayacak yasayı onaylamamalı.” ifadelerini kullandı.

USD1 ve MGX Anlaşması Gündemde

Senatörün işaret ettiği stablecoin olan USD1, kısa vadeli ABD Hazine bonolarıyla destekleniyor ve Trump’ın oğlu Eric Trump ile kripto yatırımcısı Zach Witkoff’un kurduğu World Liberty Financial tarafından piyasaya sürüldü.

USD1’in, Abu Dabi devlet fonunun desteklediği MGX adlı Emirlik merkezli şirketin Binance’e gerçekleştireceği 2 milyar dolarlık yatırımda kullanılacağı belirtildi. MGX ile yapılan anlaşma, geçen hafta Dubai’de düzenlenen bir kripto konferansında açıklandı. Eric Trump da konferansta yer aldı.

Warren, NBC’nin “Meet the Press” programında yayınlanan bir röportajı da paylaşarak Trump’ın, ailesinin kripto yatırımlarından kazanç elde edip etmediği yönündeki soruya “Henüz bakmadım. Ama eğer bir şeye yatırım yaptıysam ve değeri arttıysa, evet, para kazanmış olurum.” şeklinde yanıt verdiğini hatırlattı.

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GENIUS Act Tartışma Yarattı

Warren, Cumhuriyetçilerin desteklediği ve Senatör Bill Hagerty tarafından sunulan GENIUS Act adlı yasa tasarısının, Trump ailesinin kendi çıkardığı stablecoinden kâr elde etmesini kolaylaştıracağını şu sözlerle savundu:

“Bu yasa tasarısı, Trump’ın hem stablecoin çıkarmasını hem de onu denetlemesini mümkün kılıyor. Bu yolsuzluk gibi görünüyor, yolsuzluk gibi kokuyor ve Senato buna göz yumuyor.”

Mart ayında Senato Bankacılık Komitesi’nden iki partili destekle geçen yasa, bu hafta genel kurulda oylanacak. Ancak Politico’nun haberine göre, komitede destek veren dört Demokrat senatör de dahil olmak üzere toplam 9 Demokrat, mevcut haliyle yasaya karşı çıkma kararı aldı.

Senatörler, yasa tasarısının ulusal güvenlik riskleri taşıdığını ve yabancı ihraççılara yönelik denetimin yetersiz olduğunu belirtti.

Warren, yasa tasarısına kara para aklamayı önlemeye yönelik düzenlemeler ve yabancı şirketlere ek denetim yetkisi eklemeye çalıştı ancak bu öneriler reddedildi. Öte yandan “Eğer bu yasa düzeltilmezse, her senatör ‘hayır’ demeli, aksi takdirde Trump’ın yolsuzluğuna ortak olurlar.” uyarısında bulundu.

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“Ekonomiyi Kendine Çeviriyor”

Warren, düzenlemelerin geçmesi halinde, görevdeki bir başkanın yabancı hükümetlerle bağlantılı finansal araçlardan kişisel kazanç elde etmesinin önünün açılacağını vurguladı ve ekledi:

“Donald Trump, Amerikalılar için düşük maliyet sözü verdi. Ama şu an yaptığı, kendi servetini artırırken ekonomiyi diğer herkes için kırılgan hale getirmek.”

Geçen ay da benzer uyarılarda bulunan Warren, Kongre’nin bu yasayla yalnızca Trump’a değil, Elon Musk gibi isimlere de “sizin paranızı kontrol etme” imkânı sağladığını ifade etmişti.