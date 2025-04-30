Başkan Donald Trump, Beyaz Saray’daki ikinci döneminde ilk 100 gününü tamamladı. Bu kritik süre zarfında, özellikle kripto para sektörü için verdiği sözlerin önemli bir kısmını yerine getirdi ve ABD’nin dijital varlıklarla olan ilişkisini kökten değiştirecek adımlar attı.

Özet:

Trump, Ross Ulbricht’i affetti,

ABD Bitcoin Stratejik Rezervi kurulması talimatını verdi,

Kripto dostu SEC Başkanı Paul Atkins’i atadı,

Merkeziyetsiz platformlara yük getiren IRS kuralını iptal etti,

Beyaz Saray’da ilk kez bir Kripto Zirvesi düzenledi.

21 Ocak: Ross Ulbricht için Başkanlık Affı

Trump, göreve başladıktan hemen sonra, dark web’deki kötü şöhretli pazar yeri Silk Road’un kurucusu Ross Ulbricht için tam ve koşulsuz başkanlık affı yayınladı. Ulbricht, 2015 yılında şartlı tahliye olmaksızın iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 40 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Trump seçim kampanyası sürecinde Ross Ulbricht’i “ilk gününde affetme” sözü vermişti.

23 Ocak: CBDC Yasağı ve Kripto Para Madenciliği Kararnamesi

Trump, Merkez Bankası Dijital Paraları (CBDC) geliştirilmesini yasaklayan bir başkanlık kararnamesi yayımladı. Aynı kararnamede:

Kripto para madencilerini koruyan düzenlemeler getirildi,

Kripto para politikalarını şekillendirmek üzere Başkanlık Dijital Varlık Çalışma Grubu kuruldu.

6 Mart: ABD Bitcoin ve Altcoin Rezervi Oluşturacak

Trump, ABD Hazine Bakanlığı’nın ceza ve sivil el koymalarla elde ettiği Bitcoin’lerle Stratejik Bitcoin Rezervi oluşturulması için kararname imzaladı. Buna ek olarak, Bitcoin dışındaki dijital varlıkların da yer alacağı ABD Kripto Varlık Rezervi oluşturulacak.

7 Mart: Beyaz Saray Kripto Zirvesi

Trump yönetimi, Washington’da kripto dünyasının önemli isimlerinin katıldığı bir zirve düzenledi. Katılımcılar arasında MicroStrategy kurucusu Michael Saylor, Multicoin Capital yöneticisi Kyle Samani ve Paradigm kurucusu Matt Huang gibi isimler vardı.

9 Nisan: Paul Atkins SEC Başkanı Olarak Onaylandı

Bush döneminde SEC komiseri olarak görev yapan Paul Atkins, Trump tarafından SEC Başkanlığı’na atandı. Atkins’in gelişiyle birlikte kripto karşıtı uygulamaların sonlanması, yaptırım yoluyla düzenleme” yaklaşımının terk edilmesi ve kripto para şirketlerine karşı açılmış birçok davanın geri çekilmesi sağlandı.

Atkins’in yerine geçici olarak ataan Mark Uyeda, SEC’in kripto görev gücünü kurarak geçiş sürecini yürütmüştü. Görev gücü, kripto yanlısı komisyon üyesi Hester Peirce tarafından yönetiliyor.

10 Nisan: IRS’in Kripto Broker Kuralı İptal Edildi

Trump, Biden döneminde çıkarılan ve DeFi platformlarına vergi raporlama yükümlülüğü getiren tartışmalı IRS düzenlemesini yürürlükten kaldırdı. Bu kuralın yürürlüğe girmesi durumunda, merkeziyetsiz finans inovasyonlarının ciddi şekilde zarar göreceği ifade ediliyordu.

Trump’ın Kripto Para Vizyonu

Donald Trump, bir zamanlar kriptoya mesafeli bir duruş sergilese de, bugün ABD’yi “kripto süper gücü” yapma sözü vermiş durumda. ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak’ta yemin ederek göreve başlamasından kısa bir süre önce TRUMP ve MELANIA adlı memecoin projelerini piyasaya sürdü. Trump ailesi ayrıca Bitcoin madencilik şirketi American Bitcoin, kripto para platformu World Liberty Financial gibi hamleleriyle doğrudan kripto dünyasında da yer alıyor.

Trump yönetiminin, konuşmaların ötesine geçip kalıcı düzenlemelere imza atıp atmayacağı ise önümüzdeki dönemde şekillenecek.