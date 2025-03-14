Fortune’un, ocak ayında Trump kabinesinin mali beyanlarını inceleyerek yaptığı araştırmaya göre, 22 kabine üyesinden altısının doğrudan Bitcoin cüzdanı veya dolaylı olarak kripto yatırımları bulunuyor.

Trump, ABD federal hükümetinin en büyük Bitcoin sahiplerinden biri olduğunu söyledi. Bununla birlikte, kripto para piyasasındaki mevcut karmaşıklığı gidermek ve bu varlıklar için merkezi bir düzenleyici çerçeve oluşturmak amacıyla, stratejik bir Bitcoin rezervi ve ABD Dijital Varlık Stoku oluşturulmasını öngören bir kararname imzaladı.

Bu haber, geçtiğimiz perşembe günü Bitcoin’in değer kaybetmesine yol açtı. Trump’ın Bitcoin rezervi kurulmasını öngören kararına piyasanın tepkisi sonucu Bitcoin bir saat içinde yüzde 5,7 değer kaybetti.

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Trump Kabinesinde Bitcoin Sahipleri Ortaya Çıktı

Bitcoin, ABD hükümetinin en üst seviyelerine kadar ulaşmış durumda. Trump kabinesindeki altı isim, en son mali beyanlarında ciddi miktarda kripto yatırımlarına sahip olduklarını açıkladı.

Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Robert Kennedy Jr., 1 milyon 1 bin ila 5 milyon dolar arasında değere sahip bir Bitcoin Fidelity kripto hesabına sahip olduğunu açıkladı.

Yönetim ve Bütçe Ofisi Direktörü Russell Vought, 1 bin 1 ila 15 bin dolar değerinde Bitcoin’i Coinbase cüzdanında tuttuğunu ve bu yatırımdan çıkacağını belirtti.

Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, Bitwise Bitcoin ETF Trust ve Bitcoin varlıklarının her birinin 15 bin 1 ila 50 bin dolar arasında değere sahip olduğunu açıkladı ve bu yatırımlardan çıkacağını taahhüt etti.

Savunma Bakanı Pete Hegseth de aynı değer aralığında Bitcoin sahibi olduğunu bildirdi.

Hazine Bakanı Scott Bessent, 250 bin 1 ila 500 bin dolar arasında değere sahip bir iShares Bitcoin Trust ETF yatırımına sahip olduğunu ve etik anlaşması gereği 90 gün içinde bu varlıklarını elden çıkaracağını duyurdu.

Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, 250 bin 1 ila 500 bin dolar değerinde Bitcoin’e, aynı değerde bir Gemini cüzdanına ve 50 bin 1 ila 100 bin dolar değerinde bir Fidelity Wise Origin Bitcoin Fonu yatırımına sahip olduğunu açıkladı.