ABD eski Başkanı Donald Trump, Fed’in faizleri düşürmesi gerektiğini belirterek, ülkenin ticaret politikalarının ekonomiyi etkilediğini vurguladı.

Trump, Truth Social’da yaptığı paylaşımda, “Fed, ABD tarifeleri ekonomiye yansımaya başlarken FAİZLERİ DÜŞÜRSE çok daha iyi olur. Doğru olanı yapın. 2 Nisan Amerika’da Kurtuluş Günü!” ifadelerini kullandı.

Fed Faiz Oranlarını Sabit Tuttu

Fed’in Açık Piyasa Komitesi (FOMC), Çarşamba günü yaptığı toplantıda faiz oranlarını %4,25-%4,5 aralığında sabit bıraktı. Ancak ekonomik projeksiyonlarını güncelledi.

Büyüme tahmini: %2,1’den %1,7’ye düştü.

Enflasyon beklentisi: %2,5’ten %2,8’e yükseldi.

Bu durum, düşük büyüme ve yüksek enflasyonun aynı anda yaşandığı “stagflasyon” riskini gündeme getiriyor.

Piyasaların Tepkisi

Fed’in 2025 yılı sonuna kadar iki faiz indirimi yapacağını teyit etmesiyle piyasalarda toparlanma görüldü.

Dow Jones vadeli işlemleri 71 puan arttı.

S&P 500 vadeli işlemleri %0,3 yükseldi.

Nasdaq 100 vadeli işlemleri %0,4 değer kazandı.

Çarşamba günü Dow Jones %0,9, S&P 500 %1, Nasdaq %1,4 yükseldi. Ancak Nasdaq hâlâ düzeltme bölgesinde bulunuyor.

Enflasyon ve Ticaret Politikaları

Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyonun yükseldiğini ve bunda tarifelerin etkili olabileceğini söyledi. İş dünyası ve hane halkında belirsizliğin arttığını belirten Powell, “Bu yıl boyunca enflasyonda daha fazla ilerleme sağlanamayabilir” dedi.

Trump’ın ticaret politikalarının etkileri konusunda yatırımcılar ikiye bölünmüş durumda. J.P. Morgan Wealth Management’tan Elyse Ausenbaugh, piyasanın tarifelerin kalıcı enflasyonist baskı yaratmayacağına inandığını belirtti.

Şimdi gözler, işsizlik maaşı başvuruları, Philadelphia Fed’in üretim anketi ve ikinci el konut satış verilerinde. Bu veriler, Fed’in faiz indirimi konusunda ne kadar hızlı adım atabileceğine dair ipuçları verecek.