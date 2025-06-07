ABD Başkanı Donald Trump, Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell’ı görevden almayı düşündüğünü ve yerine Kevin Warsh’ı getirmeyi planladığını açıkladı.

Air Force One uçağında gazetecilere konuşan Trump, yeni Fed başkanıyla ilgili kararın “çok yakında” duyurulacağını belirtti.

Trump, Powell’ın faiz indirimi konusunda yeterince hızlı hareket etmediğini belirterek bir puanlık acil indirim çağrısında bulundu. “Basitçe söylemek gerekirse, ülkemize servet kaybettiriyor.” diyen Trump, faiz oranlarının çok daha düşük olması gerektiğini savundu. Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, borçlanma maliyetlerinin fazla olduğunu ve Powell’ın bu konuda yavaş kaldığını ifade etti.

Geçen hafta Powell ile aylardır ilk kez yüz yüze görüştüğünü söyleyen Trump, görüşmede faizleri düşürmemesinin “hata” olduğunu açıkça ilettiğini belirtti. Ona göre, artık Powell yerine kendi ekonomi vizyonuna uygun bir isimle çalışma zamanı geldi.

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Trump’ın bu açıklamaları, Mayıs ayında belirtilen güçlü istihdam verilerine rağmen yapılmış oldu. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu’nun verilerine göre, ülkede 139 bin yeni istihdam yaratıldı. Bu sayı, Dow Jones’un 125 binlik tahmininin üzerinde olsa da Trump tutumunu değiştirmedi ve “Tam bir puan indirime gidin, roket yakıtı etkisi yaratır!” diyerek baskısını sürdürdü.

Powell’ın faiz indiriminde yavaş kalması, sadece Trump’ın değil, diğer bazı analistlerin de tepkisini çekiyor. ABD Başkanı, diğer ülkelerin faiz indirimlerine gittiğini, ancak ABD Merkez Bankası’nın hareketsiz kaldığını belirterek Avrupa Merkez Bankası’nın son bir yılda sekiz kez faiz indirimi yaptığına dikkat çekti.

Piyasa analistlerine göre, Trump’ın istediği gibi bir faiz indirimi bu ay yapılması beklenen Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında pek olası görünmüyor. Fed, son olarak Mart 2020’de pandemi nedeniyle bir puanlık faiz indirimi yapmıştı.

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Warsh Öne Çıkıyor, Powell Hedefte

Trump’ın yeni Fed başkanı olarak adı geçen Kevin Warsh, 2006–2011 yılları arasında Fed yönetiminde görev almış bir isim. Uzun süredir ekonomi çevrelerinde aktif olan Warsh, Trump’a daha yakın bir ekonomik duruş sergilemesiyle öne çıkıyor.

Henüz görev değişimiyle ilgili net bir tarih verilmedi. Ancak Trump’ın açıklamaları, kararın çok yakında kamuoyuyla paylaşılacağına işaret ediyor. Eğer Powell Trump’ın beklentilerini karşılayamazsa, Warsh’ın Fed koltuğuna oturması sürpriz olmayacak.