ABD eski Başkanı Donald Trump, yeniden ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’a faiz indirmesi için baskı yapıyor. Benzer bir tablo 2019’da yaşanmış, faiz indirimlerinin ardından Bitcoin fiyatı iki yıl içinde on iki kat artmıştı.

Fed, doğrudan federal hükümete bağlı olmayan, bağımsız bir merkez bankası olarak faaliyet gösteriyor. Bu nedenle Başkan veya Kongre, Fed Başkanı’nı görevden alarak doğrudan para politikalarını değiştirme yetkisine sahip değil. Ancak Trump’ın 2019’da Powell üzerinde kurduğu kamuoyu baskısı işe yaramış ve Fed kısa süre içinde faiz indirimine gitmişti. Mevcut durumda da aynı senaryo yaşanıyor.

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Trump’tan Powell’a Sert Mesajlar

Trump, alışılmışın dışında bir tavırla Fed’in politika kararlarına müdahil oluyor. Sert ve alaycı üslubuyla Powell’a yüklenen Trump, faizlerin indirilmesi gerektiğini açıkça dile getiriyor. Nisan ayı başında yaptığı açıklamaların ardından S&P 500 endeksi yüzde 2,5 düşüş yaşadı; bu da piyasaların Trump’ın baskısını ciddiye aldığını gösteriyor.

Bitcoin İçin Tarih Tekerrür Eder mi?

Trump, Truth Social hesabında yaptığı paylaşımda, ekonominin yavaşlama riskiyle karşı karşıya olduğunu belirterek Powell için “Bay Çok Geç, tam bir kaybeden” ifadelerini kullandı ve faizlerin hemen düşürülmesi çağrısında bulundu. Öte yandan, Trump’ın Amerika için bir Bitcoin rezervi oluşturulması yönündeki söylemleri de küresel çapta yeni bir Bitcoin rekabetini tetikledi.

Eğer faiz indirimi gerçekleşirse, Bitcoin fiyatının yeniden hızla yükselmesi bekleniyor. 2019’da benzer bir dönemde Bitcoin 5 bin dolar seviyelerindeydi. Fed’in faizleri sıfıra çekmesinden sonraki 12 ay içinde Bitcoin fiyatı 60 bin dolara ulaşmıştı.

Nisan ayının son cuma günü Bitcoin, 95 bin dolar seviyesini test ederken, yatırımcılar şimdiden 100 bin doları hedeflemeye başladı.