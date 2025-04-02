ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk’ın Beyaz Saray’daki görev süresinin yakında sona ereceğini ve devlet harcamalarını azaltmaya yönelik D.O.G.E projesinin tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Beyaz Saray’da bilet karaborsasına karşı imzaladığı başkanlık kararnamesi etkinliğinde konuşan Trump, gazetecilere şu açıklamayı yaptı:

“Onu harika biri olarak görüyorum ama büyük bir şirket yönetmesi gerekiyor. Bir noktada geri dönmek zorunda, o da bunu istiyor. Onu elimden geldiğince tutarım ama eninde sonunda gitmek zorunda.”

Bu açıklamalar, D.O.G.E projesinin neden olduğu kaosun giderek daha fazla eleştirilmesi ve Musk’ın hala liderliğini yaptığı Tesla’nın büyük bir ekonomik darbe alması üzerine geldi.

Elon Musk’ın Beyaz Saray’daki Görevinin Yasal Durumu

Mevcut durumda Elon Musk, Washington’da geçici bir federal atama kapsamında çalışıyor. Bu atamanın yasal süresi 130 gün ile sınırlı olduğu için Mayıs ayı sonunda tamamlanması bekleniyor. Ancak Şubat ayında Beyaz Saray’dan bir yetkili, Politico’ya Musk’ın görevde kalacağını ve bir yere gitmeyeceğini söylemişti.

1 Nisan itibarıyla Musk, en az 40 bin federal çalışanı işten çıkardı ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ile ABD Barış Enstitüsü (USIP) gibi bazı devlet kurumlarını tamamen kapattı. Musk, bu süreci “federal kadrolara motorlu testereyle girişmek” olarak tanımlamıştı ve bu yaklaşımı kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Pazartesi günü Quinnipiac tarafından yayımlanan bir anket, seçmenlerin yarısından fazlasının Elon Musk ve D.O.G.E projesinin ülkeye zarar verdiğine inandığını gösterdi. Ancak Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada projeyi savunarak “Bir noktada bakanlar bu işleri yapabilecek duruma gelecek. Kabinem bu süreçten çok şey öğrendi, büyük bir eğitim aldılar.” dedi.