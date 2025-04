Donald Trump’la bağlantılı merkeziyetsiz finans projesi World Liberty Financial (WLFI), USD1 isimli stablecoin’ini tanıtmak amacıyla, kendi token sahiplerine yönelik test amaçlı bir airdrop (kripto para dağıtımı) planladığını duyurdu.

Şirketin teklifi, USD1’in geniş çaplı lansmanı öncesinde bilinirliğini artırmayı hedefliyor. ABD devlet tahvilleriyle desteklenen dijital varlık, BitGo adlı saklama hizmeti sağlayıcısı tarafından yönetiliyor ve regülasyonlara uyumlu bir dolar destekli kripto para olma iddiasıyla geliştiriliyor.

🦅 We just posted a new governance proposal:

To test our airdrop functionality by distributing USD1 to all $WLFI holders — rewarding our earliest supporters and preparing for future growth.

Join the discussion 👇https://t.co/NDg5yMYUrM

— WLFI (@worldlibertyfi) April 7, 2025