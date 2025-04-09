Donald Trump’la bağlantılı merkeziyetsiz finans projesi World Liberty Financial (WLFI), USD1 isimli stablecoin’ini tanıtmak amacıyla, kendi token sahiplerine yönelik test amaçlı bir airdrop (kripto para dağıtımı) planladığını duyurdu.

Şirketin teklifi, USD1’in geniş çaplı lansmanı öncesinde bilinirliğini artırmayı hedefliyor. ABD devlet tahvilleriyle desteklenen dijital varlık, BitGo adlı saklama hizmeti sağlayıcısı tarafından yönetiliyor ve regülasyonlara uyumlu bir dolar destekli kripto para olma iddiasıyla geliştiriliyor.

🦅 We just posted a new governance proposal: To test our airdrop functionality by distributing USD1 to all $WLFI holders — rewarding our earliest supporters and preparing for future growth. Join the discussion 👇https://t.co/NDg5yMYUrM — WLFI (@worldlibertyfi) April 7, 2025

Ethereum Üzerinde USD1 Dağıtımı Geliyor

Airdrop, Ethereum ana ağında gerçekleştirilecek ve WLFI tarafından finanse edilecek. Ancak dağıtım miktarı ve takvimi henüz netleşmedi.

Şirket, “Gerçek ortamda airdrop sisteminin test edilmesi, akıllı sözleşmelerin sağlıklı çalıştığından emin olmak için gerekli,” açıklamasında bulundu. Aynı zamanda testin iptal edilebileceği veya şartların değiştirilebileceği de belirtildi.

Süreç çok aşamalı ilerleyecek; Önce topluluktan geri bildirim alınacak, ardından dağıtım planı kesinleşecek, yönetişim oylaması yapılacak ve nihai duyuru yapılacak. Oylamada “Evet”, “Hayır” ve “Çekimser” seçenekleri bulunuyor. İlk oylama verileri, topluluğun büyük kısmının test dağıtıma olumlu baktığını gösteriyor.

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USD1’in ilk çıkışı, Mart ayında, Kongre’de iki partinin desteklediği STABLE Yasası tartışmalarıyla aynı döneme denk gelmiş oldu.

Trump Ailesi ve Fonlama Tartışmaları

Öte yandan Trump’ın projeyle olan mali bağlantıları kamuoyunda tartışma konusu oldu. İddialara göre, token satışından elde edilen 550 milyon doların 390 milyon dolarlık kısmı, Trump bağlantılı DT Marks DEFI LLC adlı şirkete yönlendirildi.

WLFI’nin yönetişim token’ı hâlâ transfer edilemiyor. Bu da şeffaflık ve merkeziyetsizlik konularında eleştirilere neden oluyor.

Washington’da ise tansiyon yükseldi. Demokrat senatörler, STABLE Yasası’na yeni bir madde eklemek istiyor: Görevdeki başkanların ve ailelerinin stablecoin projesi başlatmalarını yasaklamak. Ayrıca enatör Elizabeth Warren ve Temsilci Maxine Waters, SEC’e çağrı yaparak WLFI ile ilgili iç belgeleri paylaşmalarını talep etti. Gerekçe olarak “regülatif ayrıcalık” iddiaları gösterildi.