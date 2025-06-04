Trump bağlantılı merkeziyetsiz finans projesi World Liberty Financial (WLFI), ön satışa katılan cüzdanlara 47 adet USD1 stablecoin gönderdi. Airdrop, hem sembolik anlamı hem de zamanlamasıyla dikkat çekti.

Blockchain analiz firması Lookonchain, 4 Haziran’da X’te paylaştığı gönderide WLFI ön satışına katılan cüzdanlara 47 adet USD1 gönderildiğini duyurdu. Kullanıcıların sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar, dağıtımın Ethereum ağı üzerinden gerçekleştirildiğini doğruladı.

Looks like Trump's World Liberty (@worldlibertyfi) is airdropping 47 $USD1 to every wallet that participated in the $WLFI sale.https://t.co/kbyhK9usHQ pic.twitter.com/YT8Y7IpfpU — Lookonchain (@lookonchain) June 4, 2025

47 rakamı, Donald Trump’ın 47. ABD Başkanı olma hedefini simgeliyor. Bu nedenle airdrop, yalnızca maddi değil, siyasi anlam taşıyan bir jest olarak değerlendiriliyor.

Karar, World Liberty’nin zincir üstü oylama sistemi aracılığıyla alındı. Oylamaya katılan 12.000 kullanıcının yüzde 99,96’sı airdrop teklifine “evet” dedi. Nihai onay 15 Mayıs’ta verildi.

Şirket, airdrop kampanyasını üç amaçla düzenlediğini açıkladı: sistemi test etmek, erken kullanıcıları ödüllendirmek ve USD1 stablecoin’inin bilinirliğini artırmak.

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USD1, ABD Hazine tahvilleri, nakit ve benzeri varlıklarla destekleniyor. BitGo’nun saklama hizmeti sunduğu token, Nisan 2025’te piyasaya sürüldü. Lansmanından kısa süre sonra dikkat çekerek işlem hacmini yüzde 6.700’ün üzerinde artırdı ve 140 milyon dolarlık hacme ulaştı. Güncel verilere göre ise piyasa değeri 2,18 milyar dolar olarak konumlanıyor.

Airdrop kararı, Trump’a bağlı projelerin art arda gündeme geldiği dönemde alındı. 3 Haziran’da Trump Media & Technology Group, Truth Social Bitcoin ETF için başvuru yaptı. Ayrıca “Trump Resmi Cüzdanı” adlı yeni bir kripto cüzdan projesiyle ilgili söylentiler de yayılıyor. Ancak Trump ailesi, söz konusu projelerle doğrudan bağlarının olmadığını belirtti.

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Aynı gün Lookonchain, Trump memecoin projesiyle bağlantılı bir cüzdanın 4,17 milyon TRUMP token’ını, toplam yaklaşık 46,97 milyon dolar değerinde, Binance, Coinbase, OKX ve Bybit borsalarına aktardığını bildirdi.

Tüm bu gelişmeler, Trump’ın kripto ekosistemindeki etkisini ve bu etkiyle bağlantılı projelerin hızla büyümesini yeniden gündeme taşıyor.