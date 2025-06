Trump bağlantılı merkeziyetsiz finans projesi World Liberty Financial (WLFI), ön satışa katılan cüzdanlara 47 adet USD1 stablecoin gönderdi. Airdrop, hem sembolik anlamı hem de zamanlamasıyla dikkat çekti.

Blockchain analiz firması Lookonchain, 4 Haziran’da X’te paylaştığı gönderide WLFI ön satışına katılan cüzdanlara 47 adet USD1 gönderildiğini duyurdu. Kullanıcıların sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar, dağıtımın Ethereum ağı üzerinden gerçekleştirildiğini doğruladı.

Looks like Trump's World Liberty (@worldlibertyfi) is airdropping 47 $USD1 to every wallet that participated in the $WLFI sale.https://t.co/kbyhK9usHQ pic.twitter.com/YT8Y7IpfpU

— Lookonchain (@lookonchain) June 4, 2025