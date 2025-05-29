BNB ağında USD1 stablecoin ile eşleştirilmiş memecoinler, erken dönem yatırımcılarına ciddi kârlar getirdi.

Özellikle BUILDon projesinden çıkan token’lar, 21 Mayıs’tan itibaren BNB üzerindeki memecoin işlem hacminin yüzde 50’sinden fazlasını kontrol etmeye başladı. Takip eden günlerde bu oran neredeyse yüzde 90’a kadar yükseldi. TK Research’ün analizleri, piyasadaki hakimiyetin netleştiğini ortaya koydu.

İlgi Fiyatı Yukarı Çekti

Günlük işlem hacminin yüzde 90’ından fazlasını oluşturan BUILDon, memecoin yatırımcılarının yüzde 28,4’ünü elinde tutuyor. Yoğun ilgi, fiyatlarda keskin sıçramalara sebep oldu ve erken yatırımcılara büyük kazançlar sağladı. Mevcut durumda işlem yapanların yarısından fazlası kâra geçtiği için yakında yeniden kâr satışlarının başlayabileceği söylenebilir.

Öte yandan TK Research, kâr realizasyonlarının kısa vadede fiyatlarda düzeltmeye neden olabileceği ve risklerin artacağı uyarısında bulundu. Kazançları inceleyen platform, çoğunluğun 1 ile 50 dolar arasında küçük kârlar elde ettiğini belirtti. Ancak yatırımcıların yüzde 21’i bin doların üzerinde kazanç sağladı, bu da piyasada önemli bir kâr birikimine işaret ediyor.

Ayrıca kârların yoğunlaşması, satış baskısını artırabilir. Yeni yatırımcılar için şu aşamada piyasaya girmek daha riskli, çünkü erken yatırımcıların kârlarını çekmesiyle kısa vadeli düşüşler görülebilir.

İlgili: Standard Chartered: BNB 2028 Yılına Kadar 2.775 Dolara Yükselebilir

En Büyük Beşinci Token

USD1 stablecoin, Mart ayında Trump destekli World Liberty Financial tarafından piyasaya sürüldü ve hızla büyüdü. 2,15 milyar dolarlık piyasa değeriyle, Tether, USD Coin, Dai ve Ethena USDe’den sonra dolar bazlı en büyük beşinci token konumunda bulunuyor.

Diğer yandan, Dubai’de düzenlenen Token2049 konferansında açıklanan 2 milyar dolarlık MGX yatırımının USD1 ile yapılacağı haberi, büyümenin önemli tetikleyicisi oldu. Binance’in USD1’i listeleme planlarını onaylaması ise likidite ve global görünürlüğü artırdı.

USD1, KuCoin gibi borsalarda işlem görürken Ethereum ve BNB Chain ağlarında faaliyet gösteriyor. Proje, Chainlink protokolü entegrasyonuyla farklı blokzincirlerde de işlem desteğini genişletmeyi hedefliyor.