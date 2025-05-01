Beyaz Saray’ın Dijital Varlıklar Danışma Konseyi İcra Direktörü Bo Hines, ABD’nin Bitcoin rezervi inşa etme planını “bir tür uzay yarışı”na benzetti. Hines, yönetimin hedefinin mümkün olduğunca fazla Bitcoin biriktirmek olduğunu ve bu varlığın “içsel değere sahip eşsiz bir emtia” olduğunu vurguladı:

“Ne kadar Bitcoin istiyoruz? Ne kadar toplayabilirsek o kadar.”

Bitcoin Magazine’e verdiği röportajda Hines, “Bu yarış altın için neyse, Bitcoin için de aynısı. ifadesini kullandı. CoinGecko verilerine göre hükümetler şu anda toplam Bitcoin arzının yaklaşık %2,3’ünü elinde tutuyor. ABD ise bu alanda Çin’i geride bırakarak en büyük devletli sahip konumuna ulaştı.

Hines, ABD Hazine Bakanlığı’nın ve Ticaret Odası liderlerinin “son derece yaratıcı yöntemlerle” Bitcoin biriktirme konusunda başarılı olacaklarına “çok güvendiğini” söyledi. Ekibinin mümkün olan en kısa sürede harekete geçmek istediğini belirtti.

Trump yönetiminin gümrük tarifeleri aracılığıyla bu rezervin finanse edilebileceğini daha önce de dile getiren Hines, “Bitcoin biriktirmek için ne gerekiyorsa yapacağız” mesajı verdi.

“Bu Bir Emtia, Menkul Kıymet Değil”

Bo Hines, Bitcoin dışındaki kripto paraların da varlığını kabul ettiğini, ancak Beyaz Saray’ın odak noktasının açıkça Bitcoin olacağını söyledi:

“Bitcoin, içsel değer taşıyan bir varlık. David Sacks’in deyimiyle kusursuz başlangıcı olan bir emtia. Diğer projelerle karşılaştırıldığında çok daha benzersiz bir yere sahip.”

Hines, Solana (SOL) veya Cardano (ADA) gibi altcoin’lerin ABD’nin kripto rezervine dahil edilmesi konusunda Beyaz Saray’a yöneltilen eleştirileri de dolaylı olarak yanıtladı ve “Bitcoin odakta kalmalı.” mesajını net şekilde verdi.

ABD Bitcoin Rezervini Ne Zaman Başlatacak?

Henüz net bir takvim açıklamayan Hines, “Umarım çok yakında uygulama aşamasına geçeriz” dedi. Trump’ın imzaladığı başkanlık emrine göre bu sürecin onay ve yürütme sorumluluğu ABD Hazine Bakanlığı’na ait olacak.

Öte yandan Hines, stabilcoin regülasyonları ve piyasa yapısına ilişkin yasal düzenlemelerin de Başkan Trump’ın masasına Ağustos tatili öncesinde sunulmasını hedeflediklerini belirtti.

Bo Hines Kimdir?

Bo Hines, 2022 ve 2024 yıllarında Temsilciler Meclisi’ne Cumhuriyetçi aday olarak katılmış, 2025 yılının Ocak ayında ise Trump tarafından Dijital Varlıklar Başkanlık Danışma Konseyi’ne atanmıştır. Hines, bu görevde Kripto ve Yapay Zeka Danışmanı David Sacks ile birlikte çalışıyor.

Trump yönetimi, yalnızca sözde değil, eylemde de kripto paralara öncelik veren bir politika izliyor gibi görünüyor. ABD’nin resmen Bitcoin rezervini başlatması halinde piyasaların bu duruma nasıl tepki vereceği merak ediliyor.