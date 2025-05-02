ABD-Meksika arasında sınır ötesi lojistik hizmeti sunan Freight Technologies, şirket hazinesini çeşitlendirmek amacıyla 20 milyon dolarlık TRUMP memecoin satın alacağını duyurdu.

Atılan bu adım, teknoloji şirketlerinin kripto varlıkları bilançosuna eklediği MicroStrategy modeline benzetiliyor.

Şirket, kararın doğrudan TRUMP ya da kripto paraya duyulan ilgiden değil, yaklaşmakta olan ABD-Meksika tarifelerine karşı bir önlem olarak alındığını belirtti. CEO Javier Selgas, “Meksika, ABD’nin en büyük ticaret ortağı. TRUMP token’larını eklememiz, adil ve serbest ticareti savunmanın etkili bir yolu.” dedi.

Tartışmalı Coin, Endişeleri Artırdı

TRUMP coin, Başkan Trump’ın kripto servetiyle ilişkilendirilmesi nedeniyle uzun süredir tartışma konusu. Uzmanlar, varlığın kötüye kullanılabileceği uyarısında bulunuyor. Freight’in 20 milyon dolarlık yatırımı, bu kaygıları daha da artırdı.

Şirket açıklamasında yapay zekâ ve Web3 teknolojilerine ilgiden bahsedilse de yatırımın ana gerekçesi olarak ABD-Meksika ticaret ilişkileri öne çıkıyor. Hisselerin 1 Mayıs’ta haberin yayılmasıyla birlikte yüzde 20’den fazla değer kaybetmesi, yatırımın piyasada nasıl karşılandığını da ortaya koydu.

Trump Coin’e Akşam Yemeği Dopingi

TRUMP meme coin, ocak ayında 75,35 dolar seviyesine ulaştıktan sonra yüzde 88 değer kaybetmişti. Ancak geçtiğimiz hafta çarşamba günü, coin’in internet sitesinde yapılan özel bir duyuruyla dikkat çekti.

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En büyük 220 yatırımcının Başkan Trump ile özel bir yemeğe davet edileceği açıklandı. Bu haberin ardından coin’in fiyatı yüzde 58 artarak 14,32 dolara yükseldi.