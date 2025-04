ABD Başkanı Donald Trump, 28 Mart’ta BitMEX kurucularını ve 21 Ocak’ta Silk Road’un kurucusu Ross Ulbricht’i affetti. Bu hamleler, kripto sektörünün “kötü çocukları” için yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.

Trump ayrıca tarihte bir ilki gerçekleştirerek, Mahe, Seyşeller merkezli kripto borsası BitMEX’i bir şirket olarak affetti. 2014’ten beri faaliyet gösteren borsa, 2024 Temmuz ayında kara para aklama suçlamasını kabul etmişti.

Aftan faydalananlar arasında üç kurucu ortak ve bir kıdemli çalışan yer alıyor. Bu kararlar, Ulbricht affı kadar kamuoyuna açık şekilde duyurulmasa da, kripto topluluğunda büyük yankı uyandırdı. Şimdi gözler, sıradaki isimlerin kim olacağına çevrildi: Sam Bankman-Fried (FTX), Changpeng Zhao (Binance) gibi isimler gündemde.

Well deserved. BitMEX was the single most important exchange for American Financial innovation. It was an unfair and unjust process that got them felonies. This wrong as been righted. BitMEX changed my life and was the start of my entire career.@CryptoHayes @STRML_ @bendelo https://t.co/aza8GT27iA — Flood (@ThinkingUSD) March 28, 2025

İşte Trump’ın Mart ayında affettiği 4 kripto kurucusu ve potansiyel olarak sırada olan 3 isim:

1. Arthur Hayes

BitMEX’in kurucu ortağı olan Hayes, kara para aklamayı önleme yasasını ihlal etmekten dolayı 2022’de altı ay ev hapsi ve iki yıl gözetim cezası almıştı.

Aftan sonra yaptığı açıklamada Trump’a teşekkür etti. Cardano kurucusu Charles Hoskinson da kendisini kutladı.

Hayes, affın ardından kaleme aldığı ilk blog yazısında Trump’ın gümrük savaşlarını eleştiren teknik bir analiz yayımladı.

2. Benjamin Delo

Birleşik Krallık vatandaşı olan Delo, affın ardından DOJ’un kendilerini haksız yere hedef aldığını savundu. “BitMEX ve kurucularının cezai suçlamalarla yargılanmaması gerektiğine hep inandık,” diyen Delo, kripto paralardaki servetinin yarısını hayır işlerine bağışlama sözü verdi. Ayrıca dava sürecinin siyasi nedenlerle açıldığını ve BitMEX’in örnek gösterilmek için feda edildiğini belirtti.

3. Samuel Reed

BitMEX CTO’su Reed de affedilen isimler arasında yer aldı. 2022’de kara para aklamayla ilgili suçlamaları kabul etti. 10 milyon dolar para cezası aldı ve 18 ay gözetim cezasıyla karşılaştı. Ayrıca BitMEX’in iş geliştirme eski başkanı Gregory Dwyer da aynı suçlamalardan affedildi.

British billionaire @bendelo is giving away more than half his wealth to worthy causes. He explains why a chunk of that is going to maths.https://t.co/cxQmhPlJF6 pic.twitter.com/65Ht9NZ5Yx — Ananyo Bhattacharya (@Ananyo) April 4, 2025

BitMEX, bu süreçte faaliyetlerini sürdürdü ve Kasım 2024’te, müşteri fonlarını hack’lere karşı 10 yıl boyunca kayıpsız koruyan tek borsa olarak bir dönüm noktasına ulaştı.

4. Ross Ulbricht

Silk Road’un kurucusu olan Ulbricht, “Dread Pirate Roberts” takma adıyla 2011’de kurduğu platformda yasa dışı ürün ve hizmetlerin Bitcoin ile satın alınmasını mümkün kılmıştı. Uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama ve bilgisayar korsanlığı gibi suçlardan ömür boyu hapis cezası almıştı.

Ross Ulbricht has been freed by President Trump with a full pardon! Thank you for keeping your word to me and others who have been advocating for Ross’ freedom, Mr. President! #freeRoss pic.twitter.com/wOJVFX1DaA — Thomas Massie (@RepThomasMassie) January 22, 2025

Trump’ın affıyla birlikte serbest kaldı. Affın gerçekleştiği gün, PolyMarket’te affedilme ihtimali %93’e çıkmıştı.

Ulbricht, “İnsanlara hayatları üzerinde seçim yapma ve anonimlik hakkı vermek istedim,” dedi. Yakında çıkacak bir belgeselde hikayesini anlatacak.

Trump’ın Affedebileceği 3 Kripto Şahsiyeti

5. Sam Bankman-Fried (SBF)

FTX’in kurucusu olan SBF, 2022 kripto çöküşüyle birlikte dolandırıcılık ve yolsuzluk suçlamalarından 25 yıl hapse mahkum edildi.

Is SBF the next to see daylight? — Jim Cramer (@jimcramer) March 28, 2025

Bloomberg, ailesinin Trump’tan resmi af talebinde bulunduğunu bildirdi. SBF, Şubat ayında New York Sun’a verdiği röportajda mahkemeyi eleştirdi ve Mart ayında Tucker Carlson’a cezaevinden izinsiz röportaj verdi. Bu adımlar, siyasi yön değiştirip Trump’ın radarına girmeye çalıştığı şeklinde yorumlandı.

6. Roger Ver

Bitcoin’in ilk yatırımcılarından ve Bitcoin Cash’in (BCH) öncüsü olan Ver, Nisan 2024’ten bu yana İspanya’da vergi kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltında. Kaliforniya’da büyük jüri tarafından “posta dolandırıcılığı ve vergi kaçırma” dahil 8 ayrı suçla itham ediliyor.

Mr. President, I am an American, and I need your help. Only you, with your commitment to justice, can save me @realDonaldTrump pic.twitter.com/WhVTZ1M1GB — Roger Ver (@rogerkver) January 26, 2025

Ocak ayında Trump’a X üzerinden çağrı yaptı:

“Sayın Başkan, ben bir Amerikalıyım ve yardıma ihtiyacım var. Beni ancak siz kurtarabilirsiniz.”

Ross Ulbricht de Şubat ayında yaptığı paylaşımda Ver’in sadece borçlu olduğu vergiyi ödeyip serbest bırakılması gerektiğini savundu.

Roger Ver was there for me when I was down and needed help. Now Roger needs our support. No one should spend the rest of their life in prison over taxes. Let him pay the tax (if any) and be done with it. #FreeRoger pic.twitter.com/flP573hm0N — Ross Ulbricht (@RealRossU) February 20, 2025

7. Changpeng Zhao (CZ)

Binance’in kurucusu olan CZ, 2024’te ABD’de dört ay hapis yatıp serbest kalmıştı. Trump ile doğrudan ilişkisi olmadığını söylese de, BitMEX affı sonrası adının yeniden gündeme gelmesi dikkat çekti. Eğer Trump tarafından affedilirse, CZ’nin Binance yönetiminde tekrar aktif rol alabileceği konuşuluyor.

Kripto dünyasında affedilenlerin sayısı artarken, Trump’ın bu hamleleri piyasalarda hem umut hem tartışma yaratıyor. Sırada kim var sorusu ise önümüzdeki haftaların merakla beklenen gündem maddesi olacak gibi görünüyor.