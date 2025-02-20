Donald Trump, Bitcoin’in yükselişini kendi politikalarına bağlayarak, ABD’yi küresel dijital varlık merkezi haline getirmeye kararlı olduğunu duyurdu.

Trump’ın Kasım ayında ABD başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından, Bitcoin tüm zamanların en yüksek seviyelerini (ATH) birkaç kez kırdı. Trump, bu yükselişin arkasında kendi yönetiminin kripto paralara verdiği güçlü desteğin olduğunu savundu.

Ayrıca, önceki yönetimin kripto sektörüne yönelik düşmanca yaklaşımına son verdiğini ve ABD’yi bu alanda küresel lider konumuna getirmeyi hedeflediğini belirtti.

Trump’ın Kripto Yanlısı Vizyonu

Miami’de düzenlenen Future Investment Initiative Institute konferansında konuşan Trump, Bitcoin’in son dönemde 109 bin dolar seviyesini aşan rekor yükselişini kendi politikalarına bağladı ve “Bitcoin birçok kez rekor kırdı çünkü herkes Amerika’yı kripto merkezi yapmaya kararlı olduğumu biliyor.” dedi.

Trump, ABD’yi kripto dostu bir ülkeye dönüştürme taahhüdünü yineleyerek, Ocak ayında imzaladığı Dijital Finansal Teknolojilerde Amerikan Liderliğini Güçlendirme başlıklı kararnameye dikkat çekti.

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Bu kararname, dijital varlıklar için net bir yasal çerçeve oluşturmak üzere federal bir çalışma grubu kurulmasını sağladı. Pek çok kişi, bunun ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) gibi düzenleyici kurumların kripto sektörüne yönelik baskısını sona erdirmek için atılmış ilk büyük adım olduğunu düşünüyor. Görünüşe göre Trump da aynı görüşte.

“ABD’yi yapay zekada lider tutmak ve Joe Biden’ın Bitcoin ile kriptoya açtığı savaşı sona erdirmek için kararname imzaladım,” diyen Trump, “Savaşı tamamen bitirdik. Artık o savaş sona erdi.” sözleriyle durumu net bir şekilde vurguladı.

Öte yandan Senato Bankacılık Komitesi Başkanı Tim Scott ve Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi Başkanı French Hill, sektöre yönelik düzenleyici çerçeveyi oluşturmak için öncülük eden isimler arasında yer alıyor.