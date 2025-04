Trump ailesi, Monopoly tarzında, kripto destekli bir emlak oyunu çıkarmaya hazırlanıyor.

Projenin başında, Trump’ın uzun süredir iş ortağı olan Bill Zanker bulunurken oyun, nisan ayı sonunda piyasaya sürülecek.

Yeni oyun, Trump ailesinin kripto alanındaki adımlarına bir yenisini daha ekleyecek. Daha önce NFT koleksiyonları, memecoin projeleri, merkeziyetsiz finans girişimi World Liberty Financial, bir stablecoin ve Bitcoin madenciliği şirketine yatırım yapan aile, kriptoya olan ilgisini sürdürüyor. Eric Trump ve Donald Trump Jr., özelikle madencilik şirketinde büyük pay sahibi.

It appears @realDonaldTrump will be launching a crypto real estate game similar to Monopoly within the next few weeks.

It might not be a bad idea to scoop up some $TRUMP tokens, as it could play a role in this Web3 game

A link to the full article is provided below 👇 pic.twitter.com/xrfPljFYli

— Francis Dhun | Defai & AI Agent Maxi (@TheCryptoLif7) April 15, 2025