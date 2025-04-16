Trump ailesi, Monopoly tarzında, kripto destekli bir emlak oyunu çıkarmaya hazırlanıyor.

Projenin başında, Trump’ın uzun süredir iş ortağı olan Bill Zanker bulunurken oyun, nisan ayı sonunda piyasaya sürülecek.

Yeni oyun, Trump ailesinin kripto alanındaki adımlarına bir yenisini daha ekleyecek. Daha önce NFT koleksiyonları, memecoin projeleri, merkeziyetsiz finans girişimi World Liberty Financial, bir stablecoin ve Bitcoin madenciliği şirketine yatırım yapan aile, kriptoya olan ilgisini sürdürüyor. Eric Trump ve Donald Trump Jr., özelikle madencilik şirketinde büyük pay sahibi.

It appears @realDonaldTrump will be launching a crypto real estate game similar to Monopoly within the next few weeks. It might not be a bad idea to scoop up some $TRUMP tokens, as it could play a role in this Web3 game A link to the full article is provided below 👇 pic.twitter.com/xrfPljFYli — Francis Dhun | Defai & AI Agent Maxi (@TheCryptoLif7) April 15, 2025

Proje hakkında bilgi sahibi iki kaynak, oyunun Monopoly Go benzeri olacağını söylüyor. Oyuncular, dijital bir şehirde binalar kurarak oyun içi gelir elde edecek. Trump’ın daha önce de Monopoly’e ilgisi biliniyor. 1989 yılında “Trump: The Game” adlı kendi masa oyununu çıkarmış, 2006’da ise bu konsepte dayanan bir televizyon programı fikrini gündeme getirmişti ancak hayata geçirmemişti.

Monopoly Markasından Açıklama

Trump’a yakınlığıyla bilinen Zanker’in oyunun arkasındaki isim olduğu doğrulandı. Ancak Zanker’in sözcüsü Kevin Mercuri, projenin Monopoly Go’ya benzediği yönündeki iddiaları yalanladı. Mercuri, Zanker’in nisan sonunda bir oyun çıkarmaya hazırlandığını, ancak Monopoly benzetmesinin söylenti olduğunu ifade etti.

Monopoly markasının sahibi Hasbro ise, Trump’a bağlı hiçbir kuruluşa bu tarz bir oyun için lisans vermediğini açıkladı. Zanker’in, 2024 Mayıs ayında Trump temalı “Trump: The Game”in lisansını geri almak için Hasbro ile temasa geçtiği, ancak şirketin artık bu oyunun haklarına sahip olmadığı da belirtildi.