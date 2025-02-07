Trump ailesinin kripto para dünyasındaki iddialı adımları hız kesmeden devam ediyor. Aileye ait medya şirketi, kripto yatırımlarıyla ilgili yeni fonlar başlatmaya hazırlanıyor.

6 Şubat’ta, Donald Trump’ın çoğunluk hissedarı olduğu Trump Media and Technology Group (TMTG), fintech markası Truth.Fi altında yeni yatırım araçları için ticari marka başvurularında bulundu.

Başvuru kapsamında şirket, üç farklı yatırım fonu sunmayı planlıyor: “Made in America” borsa yatırım fonu (ETF) ve yönetilen özel hesaplar (SMA), “US Energy Independence” ETF ve SMA, ayrıca bir “Bitcoin Plus” ETF ve SMA.

ABD Tarihinde İlk

Bloomberg ETF analisti Eric Balchunas, bu gelişmeyi “İlk kez bir ABD Başkanı ETF ihraç edecek. Ne ülke ama!” sözleriyle değerlendirdi.

Planlanan fonların 250 milyon dolar değerinde varlığı, finans devi Charles Schwab tarafından saklanacak ve Yorkville Advisors bu süreçte rehberlik edecek. TMTG CEO’su Devin Nunes, bu fonların “woke fonlara” (Trump çevreleri tarafından genellikle liberal yaklaşımlara sahip ESG odaklı yatırımlara verilen ad) bir alternatif sunmak için oluşturulduğunu söyledi.

Nunes, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Yatırımcılara Amerikan enerji, üretim ve diğer sektörlerde alternatifler sunmayı amaçlıyoruz. Piyasada gördüğünüz woke fonlara ve bankacılık sistemindeki sıkıntılara karşı rekabetçi bir seçenek sağlıyoruz.”

Bitcoin’e özel stratejiler geliştirmeyi de düşündüklerini belirten Nunes, fonlarının farklılaşması için çeşitli yöntemler araştırdıklarını vurguladı.

Bitcoin Daha Fazla Benimseniyor

Balchunas ise Trump markasına rağmen bu ETF’lerin BlackRock’ın IBIT’i veya Fidelity’nin FBTC’si gibi dev fonlarla kıyaslandığında oldukça küçük kalacağını ifade etti. Ancak, Trump gibi bir figürün ETF piyasasına girmesi, Bitcoin’in ana akım finans dünyasında giderek daha fazla kabul gördüğüne dair bir işaret olarak yorumlandı.

Şirketin yıl sonu itibarıyla 700 milyon doların üzerinde nakit veya eşdeğer varlığa sahip olduğu ve buna ek olarak 250 milyon dolarlık Schwab saklama düzenlemesi bulunduğu açıklandı. TMTG’nin borsadaki hissesi (DJT), duyurunun ardından yaklaşık yüzde 5.6 değer kazandı.