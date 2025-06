ABD Başkanı Donald Trump’ın medya şirketi, Bitcoin odaklı bir borsa yatırım fonu (ETF) kurmak için resmen başvuru yaptı.

Trump Media & Technology Group (TMTG), “Truth Social Bitcoin ETF” adıyla spot Bitcoin ETF’si kurmak üzere 3 Haziran’da ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) belgelerini sundu.

New York Borsası (NYSE) tarafından listelenmesi planlanan fon, Trump’ın sosyal medya platformu Truth Social’ın ismini taşıyor. Girişim, Trump Media’nın “önce Amerika” anlayışıyla tanıttığı varlık yönetim firması Yorkville Advisors ile ortaklaşa yürütülüyor.

Fonun saklayıcılığı Foris DAX Trust Company tarafından üstlenilecek. Ancak işlem kodu ve yönetim ücreti gibi detaylar henüz paylaşılmadı. TMTG, daha önce de Bitcoin odaklı yatırım ürünleri için çeşitli marka tescil başvurularında bulunmuştu.

Eğer onay alırsa Truth Social Bitcoin ETF, ABD’deki spot Bitcoin ETF’leri arasına katılacak. Şu anda 11 adet spot ETF aktif olarak işlem görüyor. Toplamda 60’tan fazla fon Bitcoin’e endeksli yatırım ürünleri kategorisinde yer alıyor.

Here's a table of the Top 25 biggest ETFs and their age. At 1.4 yrs old $IBIT is youngest on list by NINE times. It's like an infant hanging out with teenagers and twenty-somethings. Quite poss the most insane IBIT stat yet (and there are many) via @SirYappityyapp pic.twitter.com/w63XSkD7f6

— Eric Balchunas (@EricBalchunas) June 3, 2025