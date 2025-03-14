Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’in ABD kolu olan Binance.US’e yatırım yapma konusunda, ABD Başkanı Donald Trump’ın ailesinden temsilcilerin görüşmeler yaptığı öne sürüldü.

Wall Street Journal’ın (WSJ) konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Binance’in Trump’ın müttefikleriyle iletişime geçtiği ve şirketin ABD’de yeniden güç kazanmasını sağlayacak bir iş anlaşması yapmak için Trump ailesiyle temas kurduğu belirtildi.

Haberde, “Trump ailesinin anlaşma gerçekleşirse nasıl bir hisse alacağı ya da bunun bir başkanlık affına bağlı olup olmadığı belirsiz.” ifadesine yer verildi. Ancak tartışılan olasılıklardan birinin, anlaşmanın Trump ailesinin desteklediği merkeziyetsiz finans (DeFi) projesi World Liberty Financial aracılığıyla gerçekleşmesi olduğu öne sürüldü.

İddialar henüz doğrulanmasa da, Başkan Trump’ın uzun yıllardır yakınında bulunan ve Orta Doğu’daki müzakerelerinde önemli rol oynayan Steve Witkoff’un da bu görüşmelerde yer aldığı belirtiliyor.

CZ Aflı İçin Girişimlerde Bulunuyor

Öte yandan, Binance’in kurucularından ve eski CEO’su Changpeng “CZ” Zhao’nun da Trump yönetiminden bir af almak için çaba gösterdiği bildirildi.

Kasım 2023’te CZ, ABD’nin kara para aklamayı önleme yasalarını ihlal ettiğini kabul etmişti. Savcılar, Binance’in etkili bir kara para aklama karşıtı (AML) programı uygulamaması nedeniyle platform üzerinden “teröristlere, siber suçlulara ve çocuk istismarcılarına” para aktarıldığını iddia etmişti.

Binance ABD’ye Geri Dönebilir mi?

CZ’nin affedilmesi, Binance’in ABD’de yeniden faaliyet gösterebilmesi açısından büyük bir önem taşıyor ve şirketin küresel iş stratejisini güçlendirebilir.

Öte yandan, Trump ailesinin Binance.US’te potansiyel olarak hisse sahibi olması, ABD’de kripto para piyasasının yeniden büyüme sürecine girdiği bu dönemde, Binance’in Coinbase gibi rakiplerle rekabet edebilmesi için önemli bir fırsat yaratabilir.

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Binance, Kasım ayında Trump’ın seçim zaferinden sonra ABD pazarına geri dönme konusunda çalışmalar yürütüyor. Şirketin, ABD’deki hukuki engelleri aşmak amacıyla Trump ile bir anlaşma yapmaya sıcak baktığı öne sürülüyor.