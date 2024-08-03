ABD’nin her yıl trilyonlarca dolar artan ulusal borcu, başkanlık yarışına doğru adayların sık sık değindiği konulardan biri. Cumhuriyetçi aday Donald Trump, borcu ödemek için kripto para topluluğunu heyecanlandıracak bir yol önerdi.

Trump, ABD’nin ulusal borcunu Bitcoin (BTC) ile ödemeyi teklif etti.

Trump Borçları Bitcoin ile Ödeyebilir

Fox News’tan Maria Bartiromo’ya konuşan Donald Trump, seçilmesi halinde ABD’nin 35 trilyon dolara ulaşan ulusal borcunu Bitcoin ile ödeyebileceklerini söyledi.

Kim bilir, belki 35 trilyon dolar ulusal borcumuzu öder, onlara kripto çeki yazarız, değil mi? Biraz Bitcoin veririz ve 35 trilyon dolar borcumuz uçar gider.

ABD’nin ulusal borcu geçtiğimiz günlerde 35 trilyon dolara ulaştı. Bu borca yaklaşık 100 günde bir 1 trilyon dolar ekleniyor. Başkan adayları, yaklaşan borç krizini önlemek için çözüm üretmeye çalışıyor.

Donald Trump, son aylarda kripto para topluluğunun yanında yer aldı ve topluluğun desteklediği başkan adayı olarak konumlandı.

Geçtiğimiz hafta Bitcoin konferansına katılan ve konuşma yapan Trump, kripto paraların gündeminde önemli bir yer kapladığını ortaya koyan açıklamalar yaptı.

Trump, başkanlık yarışını kazanması halinde Bitcoin’i stratejik rezerv varlığı yapacağını söyledi. ABD’nin kasasında el koyduğu 180 bin kadar Bitcoin olduğunu belirten Trump, bu Bitcoin’leri asla satmayacağının sözünü verdi.

Trump’ın Bitcoin’i stratejik rezerv varlığı yapma fikri, partisinin diğer üyelerinden de destek buluyor. BTC, Wyomingli Cumhuriyetçi Senatör Cynthia Lummis’in hazırladığı ‘Bitcoin Yasası’nda da doları destekleyici alternatif bir rezerv varlığı olarak yer alıyor.

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Lummis’in yasa tasarısı hem federal hükümet hem de eyalet hükümetleri için Bitcoin satın alma programı oluşturulmasını öneriyor. Yasa kabul edilirse, ABD 1 milyon kadar BTC satın alabilir.