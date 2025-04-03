Tron’un kurucusu Justin Sun’ın, TrueUSD (TUSD) stablecoin’inin rezervlerindeki büyük bir likidite krizini gizlice çözmek için devreye girdiği iddia ediliyor.

Hong Kong mahkeme kayıtlarına göre Sun, kamuoyuna mesafeli duruş sergilese de, stablecoin’in dengesini sağlamak adına finansal destek sağladı.

İlgili: Tron (TRX) Fiyat Tahminleri: 2025-2030

TrueUSD Rezervlerindeki 456 Milyon Dolarlık Kriz

TrueUSD, Aralık 2020’de Techteryx tarafından satın alındı ve Hong Kong merkezli bir vekil fon yöneticisi olan First Digital Trust (FDT) tarafından yönetiliyordu. Ancak mahkeme belgeleri, FDT’nin 456 milyon dolarlık rezervi planlanan yatırım yapısına uygun şekilde yönetmek yerine, Dubai merkezli Aria Commodities DMCC’ye aktardığını ortaya koyuyor.

Bu şirketin asıl uzmanlık alanı ticaret finansmanı ve emtia ticaretiydi ve stablecoin’in likiditesini desteklemek için tasarlanan orijinal yatırım stratejisinin bir parçası değildi. Üstelik, madencilik ve yenilenebilir enerji gibi yüksek riskli ve likiditesi düşük projelere yapılan yatırımlar, fonların geri çekilmesini zorlaştırdı.

Techteryx, fonlarının geri alınmasını istediğinde büyük zorluklarla karşılaştı. 2022 ortasından 2023 başlarına kadar yapılan geri ödeme talepleri başarısız oldu. Mahkeme belgeleri, Aria’nın tekrar tekrar ödeme yapmadığını ve Techteryx’in rezervlerinin ciddi bir risk altına girdiğini gösteriyor.

Justin Sun’ın Müdahalesi

2023 ortalarında likidite krizi derinleşince, Techteryx çareyi Justin Sun’a başvurmakta buldu. Sun, stablecoin’in işleyişini sürdürebilmesi için acil bir finansal destek sağladı. Bu fon, kredi olarak yapılandırıldı ve kullanıcıların para çekme işlemlerinin aksamaması için kullanıldı. Böylece Techteryx, 400 milyon dolarlık TUSD rezervini “karantina altına alarak” likidite krizinin günlük kullanıcılara yansımasını engelledi.

Öte yandan, TUSD’nin ocak ayında bir dolarlık değerinden sapma yaşadığı ve büyük yatırımcıların satışları nedeniyle fiyat dalgalanmaları yaşandığı rapor edildi. Ayrıca Binance’in, TUSD’yi MANTA staking programına uygun kripto paralar listesinden çıkarmayı düşündüğü iddia edildi.